觀音山禿一塊原因出爐 農業局令業者限期內恢復

日前新北市議員陳明義質疑在五股坑3段與民義路2段山坡地疑似濫墾情形，對此新北市政府農業局與環保局昨日到場勘查，認為並無濫墾，但需加強裸露面的覆蓋，令業者限期內改善。

五股坑三段山坡地原作為核准設置之廢棄物暫置場地，好渡過應於去年11月整建的樹林焚化廠，但業者當時未依申請內容施工，並有擴大施工範圍現象，去年已廢止此案並開罰6萬，樹林焚化廠整建時間也改到今年6月。

這次五股坑三段山坡地禿一塊，農業局解釋，業者已有噴植草種，但生長狀況不良，昨日勘查後限業者1個月內改善。環保局稽查則發現業者還遺留挖土機、鐵板等物品，已要求業者盡速移除並舖稻草店以利加速重生。

至於未來當新北焚化廠整建時廢棄物該如何消化，環保局表示，會尋求區域合作，與北部縣市間靈活調度垃圾，同時加強稽查外縣市垃圾進場，確保民眾不受焚化廠整建而影響。

另外在民義路2段與觀音西街附近土地，農業局稱該地為農路新建工程案，是周邊地主共同提出申請，原種綠竹筍，計畫再種綠竹及樹苗等，因農產運輸進出耕作需求，依「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」申請私人土地設置農路。

11日農業局已率土木技師公會前來檢查，查無未依核定的施工，17日2度檢查結果與前次相符，已要求業者限期1周內加強裸露面覆蓋、設置臨時防災設施及施工範圍地界警示標示，若業者未改善完成會再依法開罰。