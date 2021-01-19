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北市聯醫明起全院門禁管制 萬芳醫院啟用出入口查驗站

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市聯醫明日起進行全院門禁、萬芳醫院本月5日起進行管制。聯合報系資料照
北市聯醫明日起進行全院門禁、萬芳醫院本月5日起進行管制。聯合報系資料照

部桃醫院群聚感染事件，7天內已有2名醫師、3護理師等5人染疫，如今還傳出有染疫護理師的同住家人疑似確診。因應新冠肺炎疫情，北市聯醫今宣布，自今年1月20日起進行全院門禁管制，限制出入口並調整一般病房、加護病房探病時間。

聯合醫院表示，明日起就醫、住院、洽公民眾及陪病家屬，進入醫院除了須持健保卡、身分證或相關文件，須配戴外科口罩並主動告知TOCC。

聯合醫院一般病房探病時間，中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明、林森中醫昆明院區為早上11時至11時30分；松德院區為晚間7時至8時。

加護病房探病時間，中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明院區為早上11時至11時30分；松德院區為晚間7時至8時。

聯合醫院說明，會客每次限2名、陪病家屬（含照服員）每床限1名，且須出示陪伴證並量測體溫，無發燒、無呼吸道症狀者才能入院陪病，建議家屬盡量已通訊軟體如LINE視訊等取代探病需求。

另外，萬芳醫院也於1月5日起，因應疫情及加強醫院人員管控政策恢復入院門禁管制，啟用出入口查驗站、僅開放1樓大門及地下停車場進出，並於入口處進行體溫、口罩、旅遊史查驗。

若14天內有出國旅遊史者，不能入院探訪、陪病，並經體溫測量沒發燒，才能取得通行證，無證者不能入院探病、就醫、檢查。

若有探病需求的家屬，不論是一般病房、加護病房或安寧病房，每床訪客限2名，一般病房探病時間為早上11時至12時；加護病房及安寧病房探病時間為早上11時至11時40分。

發燒 疫情 口罩

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