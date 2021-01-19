北市府勞檢大巨蛋第13次違規 罰21萬元
營造業職災風險高，北市勞動局長陳信瑜昨天率隊赴台北大巨蛋檢查，發現大巨蛋工地使用2公尺以上合梯，且勞工未確實配戴安全帶，考量這已是大巨蛋第13次違規，共罰21萬元。
勞動局職業安全衛生科長陳伯端表示，陳信瑜18日突擊檢查大巨蛋及周遭大樓，發現大巨蛋營造廠的下包商使用2公尺以上合梯，開罰新台幣3萬元；讓勞工在2公尺以上處作業，未確實配戴安全帶，再罰3萬元。
陳伯端說，承包的營造廠未善盡監督指揮管理，且已是第13次違規，因此開出職業安全衛生法第27條最重罰則15萬元；大巨蛋工程總計被罰21萬元。
陳信瑜表示，已當場要求營造廠改善，勞檢處將在1個月內派員複查，提醒各事業單位應積極加強職業安全衛生自主管理能力，確實遵守勞動相關法令，全面做好防護及工時管理，防止勞工過勞及發生職災，讓每位勞工朋友都能平安團聚過好年。
台北市勞動局針對轄內高風險作業的工作場所實施春安勞檢，勞動局表示，第一階段檢查昨天落幕，發現34家事業單位違反職業安全衛生法，共開罰138萬元，主要缺失為「雇主未提供適當安全帽，或未使工地作業人員正確戴用」、「雇主未依規定辦理工作人員及車輛機械的出入口」、「對於高度2公尺以上的屋頂、鋼樑、階梯、擋土牆等施工結構，未設置護欄、安全網等防護設備」等。
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