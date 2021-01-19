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社子島自救會籲替代方案快出爐 北市：積極溝通

中央社 / 台北19日電

北市議員黃郁芬與社子島自救會今天開記者會說，市長柯文哲曾提及會檢討評估開發社子島可行替代方案，至今卻沒下文，呼籲委託專業團隊評估外，也要讓居民參與會議。

對此，台北市政府發言人陳智菡說，針對社子島開發案，市府積極與在地居民溝通，並無自救會提到沒作為的情形，目前由副市長彭振聲擔任專案負責人蒐集正反意見外，副市長黃珊珊日前3次赴當地與里長、里民座談，後續會評估各方案可行性。

陳智菡表示，北市府在13日召開社子島工作會議的結論，因2名當地里長聚焦安置計畫內容，將由府級長官開說明會，呼籲自救會提出反對開發的名單，才有利對話，市府會做通盤考量，凝聚共識。

台北市政府推社子島開發案導致在地居民呈現正反意見。無黨籍市議員黃郁芬與社子島自救會今天在北市議會開記者會，黃郁芬說，柯文哲去年10月在議會總質詢時承諾會積極檢討評估開發社子島替代方案，至今卻沒下文，且專案負責人由原本黃珊珊變為彭振聲。

黃郁芬表示，北市府應考量社子島居民是否願意接受區段徵收及安置計畫，若居民不願意，應提供選擇，不要讓社子島開發案造成在地居民被迫搬遷。

黃郁芬說，若市府可跟社子島在地居民溝通並研擬替代方案具體內容，將成其他縣市典範，但目前程序卻卡在都發局，都發局應檢討。

社子島自救會發言人李華萍表示，肯定柯文哲解除社子島禁建決心，但解決禁建不是只有區段徵收，北市府曾調查，有42%居民反對區段徵收，而柯文哲曾提及會檢討評估社子島開發案可行替代方案，希望不要就此中斷。

社子島自救會呼籲北市府盡快擬定社子島開發案可行替代方案，並委託專業團隊評估，也要開放民眾參與相關會議。

社子島 北市 自救會

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