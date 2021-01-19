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新北添購70公尺雲梯消防車 最高可救災23層樓

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今日（白衣）至樹林消防分隊參加消防節，並體驗新款消防雲梯車升梯。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜今日（白衣）至樹林消防分隊參加消防節，並體驗新款消防雲梯車升梯。記者張睿廷／攝影

新北市為提升消防救災設備，決定斥資5000萬購資1輛全新的70公尺雲梯消防車，今日在消防局樹林分隊正式服役，這輛車也是新北市最高的雲梯車，最高約可升至約23層樓救援受困民眾，升梯時間僅須30多秒，大幅增加救援速度。

新北近年發展快速，高樓大廈林立，救災需求也越來越高，現有的最高雲梯消防車「火鳳凰」歷經中和摩天東帝士住商大樓、新莊副都心工地大樓等多場火警，但因服役已達20年，加上每次到場救援升梯時間都要花上5分多鐘，市府為了提升救災設備，決定花費5000萬，汰換舊有雲梯車。

新款「火鳳凰」除了與一般50公尺雲梯消防車有水帶、火勾、水袋護橋之外，還有移動式消防幫補2具，可以強化雲梯車射水功能，該輛雲梯消防車最高可升至70公尺，約23層樓，最重要的是升梯時間縮短至30多秒便可完成，能應對的火警場合包括普通火災、高樓火災、工廠火警等。

新北市長侯友宜表示，消防局近年不斷精進器材、人員能力，救災成果也相當顯卓，像OHCA患者康復出院率就從2010年的3.1%提升至2020年的10.7%，成功救回1660人，也成為全國OHCA救活率最高的城市。

侯友宜指出，隨社會型態改變，高樓大廈越來越多，災害型態更趨多元，唯有搭配先進的救災裝備器材，才能使救難人員在救災時事半功倍，市府一定會在這方面繼續努力，使新北勢成為一個「安心、安全、安居」的三安城市。

新款消防雲梯車「火鳳凰」最高可升至70公尺，升梯速度僅須30多秒，大幅提升救援速度。記者張睿廷／攝影
新款消防雲梯車「火鳳凰」最高可升至70公尺，升梯速度僅須30多秒，大幅提升救援速度。記者張睿廷／攝影

侯友宜

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