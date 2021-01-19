新北添購70公尺雲梯消防車 最高可救災23層樓

新北市為提升消防救災設備，決定斥資5000萬購資1輛全新的70公尺雲梯消防車，今日在消防局樹林分隊正式服役，這輛車也是新北市最高的雲梯車，最高約可升至約23層樓救援受困民眾，升梯時間僅須30多秒，大幅增加救援速度。

新北近年發展快速，高樓大廈林立，救災需求也越來越高，現有的最高雲梯消防車「火鳳凰」歷經中和摩天東帝士住商大樓、新莊副都心工地大樓等多場火警，但因服役已達20年，加上每次到場救援升梯時間都要花上5分多鐘，市府為了提升救災設備，決定花費5000萬，汰換舊有雲梯車。

新款「火鳳凰」除了與一般50公尺雲梯消防車有水帶、火勾、水袋護橋之外，還有移動式消防幫補2具，可以強化雲梯車射水功能，該輛雲梯消防車最高可升至70公尺，約23層樓，最重要的是升梯時間縮短至30多秒便可完成，能應對的火警場合包括普通火災、高樓火災、工廠火警等。

新北市長侯友宜表示，消防局近年不斷精進器材、人員能力，救災成果也相當顯卓，像OHCA患者康復出院率就從2010年的3.1%提升至2020年的10.7%，成功救回1660人，也成為全國OHCA救活率最高的城市。