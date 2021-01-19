北市街頭藝人制變革不需考證 3月改採登記制恐爆搶場地

台北市街頭藝人新制將上路。台北市政府市政會議今天上午通過文化局訂定的「街頭藝人從事藝文活動管理辦法」，過去民眾想當街頭藝人，必須通過審議委員審議發許可證後，才可到街頭表演，不過未來北北基將同步回歸市場機制，民眾只要登記領證、拿到表演場地，就可以在規定場所進行演出，實行時間預計是3月左右。

根據北市文化局訂定的「台北市街頭藝人從事藝文展演活動管理辦法」，現行台北市的街頭藝人管理，採行許可制，也就是街頭藝人應先行申請，並通過審議委員會審議，並發給許可證後，才能在公共展演空間演出。不過北市府考量，國際間街頭表演多以尊重個人藝術自由與藝術喜好為出發點，且民眾在公共展演空間演出已為常態，北市府認為，許可制的階段性任務業已完成，所以將廢除考證制，回歸市場機制。

文化局表示，為打造多元城市藝文風貌，並使街頭藝人展演制度更為友善，北市府規劃將現行街頭展演的管理模式，調整為登記制，由北市文化局建置相關平台，促進公共展演空間使用效率。今天市政會議通過「北市街頭藝人從事藝文展演活動管理辦法」草案後。許可辦法也將於本辦法發布施行同時廢止。

台北市街頭藝人考照審查制度行之多年，但也屢屢發生評審對藝術詮釋意見不同等爭議，過去就曾發生之名藝人潘美辰去考街頭藝人，竟不認評審認同，沒考上的爭議，另外，前年也發生台北市有街頭藝人，因考照問題聲請釋憲，台北高等行政法院認為，對在人行道、廣場、公園綠地等傳統公共場域的商業性藝術言論內容事前審查，又未賦予及時司法救濟機會，認定違憲，也讓各縣市陸續廢止街頭藝人考照制。

北市文化局表示，台北市的街頭藝人新制，考量北北基生活圈，北北基三縣市將一同上路，實行時間預計是3月左右，對於未來考證制廢除，改為登記制後，是否街頭藝人爆量？文化局主秘留得堅表示，新制上路前，北市府已經與街頭藝人相關民間協會開過座談會，大家都能理解，會回歸市場機制。

至於街頭藝人的表演場地如何管理？劉得堅表示，北市府將建置場地登記平台，以香堤廣場為例，過去場地不需要登記，是採先到先使用場地，但未來登記制後，有街頭藝人證的人可以先到場地登記，若人數爆量，則採抽籤方式，盼兼顧街頭表演品質下，整體街頭文化可以更多元。