承諾替代方案落空？社子島居民籲柯文哲勿當迫遷市長

台北市長柯文哲推動社子島開發，居民不滿區段徵收等規劃，開發案卡關。社子島居民今再赴北市議會陳情，指柯文哲去年10月底專案報告，承諾檢討社子島開發案的可行替代方案，並表示今年7月前會有討論替代方案空間，但居民不滿，自救會迄今未見積極作為。北市府表示，市府一直積極與當地居民溝通，絕無自救會所說不做為的情事。

北市府發言人陳智菡說，目前除由副市長彭振聲擔任專案負責人，蒐集正反雙方意見外，副市長黃珊珊也於去年11月8日、12月26日、今年1月2日赴當地與里長、里民座談，針對各種方案評估可行性。陳說，由於當地兩位里長聚焦於安置計畫內容，北市府會由府級長官召開說明會，也請自救會提出反對開發者名單，以利雙方直接對話溝通，市府將做通盤考量，凝聚各界共識。

環境權保障基金會研究員許博任質疑，柯市長去年10月承諾檢討社子島開發的替代方案，但三個月過去，市府都發局卻相當消極，相關的研議替代方案都沒有啟動，不僅遲不願委託專業第三方團隊評估，也不願意開啟公民參與程序與居民共同討論替代方案，反而積極攻訐民間學者專家提出的建議，意圖杯葛柯市長檢討評估可行替代方案的承諾，形同「市長叫不動局長」。

自救會發言人李華萍也表示，她肯定市長柯文哲處理事情的決心，但也懷疑柯市長依然被下屬蒙蔽，無法得知真相。距離市長公開承諾至今將過三個月，都發局完全沒有任何作為，也未有開啟地方討論的跡象，讓居民十分不滿，並質疑是否都發局長比市長還大?究竟市府是想務實與居民共同規劃社子島的願景，或者只是敷衍居民的緩兵之計?

李華萍說，去年的福安里長罷免案，最終開票結果以高達1666票不同意罷免，僅515票同意罷免，社子島居民是直接用公投來表達反對區段徵收的決心。而自救會再次強調「解除禁建、原地改建，九大聚落全數保留」，將聚落保留，才能讓社子島夜弄土地公、端午划龍船等延續百年的珍貴文化一併留存。

台北市議員黃郁芬也表示，市府口口聲聲說要改善社子島居民生活，但應該是要讓社子島居民可以繼續住在社子島，但以目前北市府的區段徵收規劃，許多社子島居民根本無法繼續住社子島，柯文哲曾承諾，不會讓迫遷發生在台北市、不會發生在社子島，若柯文哲不要被冠上迫遷市長，就應該拿出魄力。

福安里里長謝文加也表示 社子島遭禁限建50年，北市府願意面對過去的錯誤，要來改善社子島居民的居住環境，本來是一椿美事，但從i-voting到現在，柯市府始終沒有將在地居民的不同意見，納入規劃考量。。