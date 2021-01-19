快訊

台灣燈會恐因防疫取消 行政院下午3時召開記者會

1100萬非法移民「快速歸化」 拜登新政的震撼第一彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北推動外來種班腿樹蛙移除計畫 9年移除成蛙8599隻

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
工作團隊移除斑腿樹蛙。圖／新北市農業局提供
工作團隊移除斑腿樹蛙。圖／新北市農業局提供

外來種「斑腿樹蛙」嚴重威脅本土樹蛙族群，為保護原生物種生存環境，新北市農業局從2012年起持續推動清除計畫，防止「斑腿樹蛙」擴散，目前已移除成蛙8599隻，在重要監測控制地點的樹蛙明顯減少，已有成效。

斑腿樹蛙原產於華南、香港、海南島、印度、中南半島等地區，為中大型蛙類，背部褐色有縱條紋、斑點、「X」或「又」字型花紋，大腿及股部內側有細碎黃色斑點，叫聲為細碎連續的「嗝嗝嗝」或偶爾出現的「嘎嘎」聲，班腿樹蛙在低海拔的空間資源上幾乎沒有競爭對手，對生態與原生物種造成莫大的衝擊。

班腿樹蛙在晚上活動，白天躲在樹上、灌叢或排水管中休息，多雨高溫的4月至9月為斑腿樹蛙主要繁殖期，偏好於有遮蔭的水生池進行繁殖，每窩卵泡約300至800顆卵，常黏在岸邊的草叢樹木上，因此容易藉由黏在園藝植物上散播到各地。

為保護台灣原生種樹蛙的空間，新北市於2012年開始與東華大學楊懿如老師團隊合作至今，歷年來於重要監測控制點如八里挖子尾、鶯歌碧龍宮、五股觀音山等地，共移除成蛙8599隻，2020年共移除斑腿樹蛙雄蛙642隻、雌蛙44隻、幼體13隻、蝌蚪2275隻和卵塊46顆，控制位點移除數據較前幾年明顯下降，已得到良好控制成效。

農業局長李玟表示，由於「斑腿樹蛙」，入侵地區多為人類活動頻繁的農園、公園、濕地及開墾地，目前散佈於臺灣西部低海拔平地及丘陵，除了持續進行監控移除外，也藉由教育推廣將外來入侵種斑腿樹蛙的資訊傳達給民眾及農友，結合在地力量共同維護原生生態系。

農業局呼籲，民眾有發現「斑腿樹蛙」的蹤跡可聯絡農業局（02-29603456轉3122李先生）進行處理，相關移除行動訊息可參考Facebook:台灣兩棲類保育志工社團，開放讓民眾參與志工行列，共同守護生態環境。

斑腿樹蛙背部褐色有縱條紋、斑點、「X」或「又」字型花紋，大腿及股部內側有細碎黃色斑點。圖／新北市農業局提供
斑腿樹蛙背部褐色有縱條紋、斑點、「X」或「又」字型花紋，大腿及股部內側有細碎黃色斑點。圖／新北市農業局提供

樹蛙 濕地

延伸閱讀

新北共享運具管理辦法2月上路 違者可廢營運許可

新北／大河屋燒肉丼、串燒風味絕佳

弄丟寶和會前會長名表 新北刑大賠50萬和解

耶誕城人數創新高 侯友宜：感謝醫護人員

相關新聞

異味刺鼻 南港工地挖出含氨土石 環保局令停挖、禁外運

台北市南港區台肥南港廠舊址新建工程，去年4月施工時，挖出含氨土壤，因異味刺鼻，恐影響勞工及居民健康，北市環保局已通報北市...

新北推動外來種班腿樹蛙移除計畫 9年移除成蛙8599隻

外來種「斑腿樹蛙」嚴重威脅本土樹蛙族群，為保護原生物種生存環境，新北市農業局從2012年起持續推動清除計畫，防止「斑腿樹...

大巨蛋勞檢5度不合格罰21萬 情況嚴重將要求停工

農曆年即將到來，北市勞動局近日啟動兩階段春安勞檢，針對北市轄內高風險作業的工作場所進行檢查，發現共有34家事業單位違法「...

新北添購70公尺雲梯消防車 最高可救災23層樓

新北市為提升消防救災設備，決定斥資5000萬購資1輛全新的70公尺雲梯消防車，今日在消防局樹林分隊正式服役，這輛車也是新...

北市街頭藝人制變革不需考證 3月改採登記制恐爆搶場地

台北市街頭藝人新制將上路。台北市政府市政會議今天上午通過文化局訂定的「街頭藝人從事藝文活動管理辦法」，過去民眾想當街頭藝...

承諾替代方案落空？社子島居民籲柯文哲勿當迫遷市長

台北市長柯文哲推動社子島開發，居民不滿區段徵收等規劃，開發案卡關。社子島居民今再赴北市議會陳情，指柯文哲去年10月底專案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。