大巨蛋勞檢5度不合格罰21萬 情況嚴重將要求停工

農曆年即將到來，北市勞動局近日啟動兩階段春安勞檢，針對北市轄內高風險作業的工作場所進行檢查，發現共有34家事業單位違法「職業安全衛生法」，遭罰緩件次達38件、罰鍰總金額達138萬，其中台北大巨蛋因未設置施工架或工作台、勞工高空作業未戴安全帶，以及大巨蛋承包商第5次違反職安衛生法，總計21萬元。

為落實職安管理，勞動局長陳信瑜昨日突襲大巨蛋及周遭大樓進行勞檢，發現大巨蛋營造廠的下游包商違反職業安全衛生設施規則225條「2公尺以上處作業要設置施工架或工作台」，僅使用合梯，遭罰3萬元，以及違反同規則281條「勞工在2公尺以上處作業，未確實配戴安全帶」，罰鍰3萬元。

另外，承包的營造廠則因違反職業安全衛生法第27條「未善盡監督指揮管理」，罰鍰15萬，總計大巨蛋工程遭罰21萬元，勞動局長陳信瑜表示，已當場要求盡速改善，勞檢處也會在1個月後派員實施複查。

勞動局指出，裁罰金額採累進制度，首次違規罰鍰3萬元，第二次6萬元，大巨蛋營造商已第5次違反職安衛生法，因此裁罰15萬，若遲未改善將持續累計開罰；下游包商部分，若屢次違規且造成勞工有高處墜落之虞等風險，視情況嚴重而定可要求停工。

勞動局表示，被列為高風險的工地，市府會在1個月內不定期檢查多次，查驗現場設施情況有無改建，本年度春安檢查截至18日止，共檢查72家事業單位，其中34家違反「職業安全衛生法」，罰鍰件次共有38件，總罰鍰共138萬元，

勞動局說明，34家遭罰事業單位主要缺失包含「雇主未提供適當安全帽，或未使工地作業人員正確戴用」、「雇主未依規定辦理工作人員及車輛機械的出入口」、「對於高度2公尺以上的屋頂、鋼樑、階梯、擋土牆等施工結構，未設置護欄、安全網等防護設備」等。