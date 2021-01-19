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異味刺鼻 南港工地挖出含氨土石 環保局令停挖、禁外運
台北市南港區台肥南港廠舊址新建工程，去年4月施工時，挖出含氨土壤，因異味刺鼻，恐影響勞工及居民健康，北市環保局已通報北市勞動局勞檢，確保施工人員職業安全，環保局也責令工地停止挖掘及出土，並要求開發廠商及施工單位，釐清污染來源，並提改善計畫。
環保局表示，開發單位提出改善計畫後，需等環保局與相關機關審查通過，再依照計畫執行，以確保勞工及鄰近居民安全，維護工地周邊環境品質。
環保局稽查大隊長顏伶珍表示，位於北市南港區經貿段15地號的土地地上權案新建工程，起造人為台灣人壽保險，土地所有權人為台灣肥料，稽查大隊是在去年12月8日，與環保署北區環境督察大隊共同前往工地稽查，發現工地有疑似含氨土石方，現場堆置三區土方及太空包約200包，合計約1萬3000立方公尺。
環保局表示，營造廠榮工工程是在去年4月13日前後挖出這些土方，因有異味土資場拒收，目前暫存於工地内。經長時間日曬雨淋，當日巡查時未聞到明顯異味。另外，環保局也抽查太空包開挖部分土壤，也未聞到明顯異味，當天也已責成榮工工程，釐清含氨土石方污染來源及處理方式，釐清之前應暫置工地，不得運出。
環保局表示，暴露在高濃度氨氣之空氣中，可能會對皮膚、眼睛、喉嚨和肺部造成刺激，產生咳嗽、甚至灼傷等症狀；目前工地內及周界尚未檢出氨氣濃度，承商承承認挖出土石方時，確有氨氣味道，土資場也拒絕收受。
稽查大隊表示，此案為環評列管的大型建案，開發過程中，若發現對環境有不良影響時，開發單位應提出調查報告及因應對策，後續環保局會督促開發單位儘速完成氨土污染調查，並據以提出改善計畫。
環保局表示，工地需經環保局與環保署土壤及地下水污染整治基金管理會審查通過後，再於環保局監督下，依改善計畫執行後續施工與氨土處理，確保環境品質及公共安全。
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