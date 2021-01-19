異味刺鼻 南港工地挖出含氨土石 環保局令停挖、禁外運

台北市南港區台肥南港廠舊址新建工程，去年4月施工時，挖出含氨土壤，因異味刺鼻，恐影響勞工及居民健康，北市環保局已通報北市勞動局勞檢，確保施工人員職業安全，環保局也責令工地停止挖掘及出土，並要求開發廠商及施工單位，釐清污染來源，並提改善計畫。

環保局表示，開發單位提出改善計畫後，需等環保局與相關機關審查通過，再依照計畫執行，以確保勞工及鄰近居民安全，維護工地周邊環境品質。

環保局稽查大隊長顏伶珍表示，位於北市南港區經貿段15地號的土地地上權案新建工程，起造人為台灣人壽保險，土地所有權人為台灣肥料，稽查大隊是在去年12月8日，與環保署北區環境督察大隊共同前往工地稽查，發現工地有疑似含氨土石方，現場堆置三區土方及太空包約200包，合計約1萬3000立方公尺。

環保局表示，營造廠榮工工程是在去年4月13日前後挖出這些土方，因有異味土資場拒收，目前暫存於工地内。經長時間日曬雨淋，當日巡查時未聞到明顯異味。另外，環保局也抽查太空包開挖部分土壤，也未聞到明顯異味，當天也已責成榮工工程，釐清含氨土石方污染來源及處理方式，釐清之前應暫置工地，不得運出。

環保局表示，暴露在高濃度氨氣之空氣中，可能會對皮膚、眼睛、喉嚨和肺部造成刺激，產生咳嗽、甚至灼傷等症狀；目前工地內及周界尚未檢出氨氣濃度，承商承承認挖出土石方時，確有氨氣味道，土資場也拒絕收受。

稽查大隊表示，此案為環評列管的大型建案，開發過程中，若發現對環境有不良影響時，開發單位應提出調查報告及因應對策，後續環保局會督促開發單位儘速完成氨土污染調查，並據以提出改善計畫。