萬里一家4口蝸居鐵皮屋頂下 垃圾當圍牆泡麵餵襁褓兒

新北市萬里區一名64歲的許姓男子與智能退化的同居人及2名子女只能住在鐵皮屋頂下，以垃圾堆、帆布充當圍牆，全家蝸居其中，任由刺骨海風灌入，1歲幼子肚子餓，也僅能以泡麵裹腹。

社團法人愛的延續公益協會得知後，除提供物資，上周也與義工一同改善家中空間，打造遮風避雨的家。社會局表示，獲報後已媒合相關資源協助，目前小孩並無立即危險或疏於照顧等疑慮，不會強制安置，後續將協助申請低收入戶及身障手冊，並持續提供支持性資源。

據了解，許男原與母親和弟弟一家同住，多年前與一名李姓女子未婚產下大女兒後，家人無法接受，只好帶著李女與女兒住在老家旁空地的鐵皮屋頂下，由於缺乏節育觀念，後來又產下2子，其中大兒子一出生就被驗出毒品反應，研判為母親血液傳播，因此被社會局強制安置。

由於全家僅靠許男打工及弱勢兒少補助維生，加上李女疑有智能障礙，無力改善生活，家中環境也十分髒亂，住所除原有圍牆，剩下僅靠一片帆布和回收物、廢棄物充當牆面，沒有門窗的開放空間任由海風灌入，全家則共擠在一張床鋪，畫面令人鼻酸，7歲大女兒及1歲幼子的教育及成長環境，也使人擔憂。

愛的延續公益協會理事長張庭溢指出，一開始家訪時，由於案家缺乏幼兒食品，甚至看見李女隨手將泡麵用熱水燙過後，餵食懷中的幼子。去年11月起介入協助後，目前每月皆提供必需物資及現金，上周也與義工們一起整修家中環境，搭起隔間及門窗、添購家具。

張庭溢表示，由於許男曾領過勞保退休金，去年底才符合低收入戶資格，協會除提供後續關懷與資助，也會帶著他至公所申請低收入戶，期待案家能逐漸自立改善生活。

社會局社工科長劉文湘表示，去年底獲報後便媒合相關資源協助，家庭生活已有改善，加上住家旁的親屬也會提供適時協助，目前評估孩子無立即危險或不當管教等疑慮，基於不拆散原生家庭的立場，不會強制安置。