新北市警察局長黃宗仁首巡 現身保大健康講座

甫上任的新北市政府警察局長黃宗仁今天現身新北市警保大舉辦的健康講座，強調要像家人般關心與重視同仁健康，並和現場員警逐一握手寒暄。這是他上任後首個公開巡視行程。

近日連續幾波寒流來襲，其他縣市傳出有員警疑因低溫昏厥。新北市政府警察局保安警察大隊下午邀請新北市立聯合醫院院長項正川擔任講師，舉辦「從日出月落談健康與保養」講座，以淺顯易懂方式，為員警分享身體警訊的自我警覺與管理，進一步透過運動、飲食、作息及戒除不良習慣等更樂活健康。

16日才剛走馬上任、被稱為「阿仁哥」的新北市警察局長黃宗仁意外現身，與現場同仁握手問候及加油打氣。他在會中強調，員警日夜為治安打拼，要像家人一樣關心與重視同仁的身心健康，肯定與支持保大舉辦講座。

保大大隊長黃南山表示，員警工作全年無休，容易忽略自己健康，尤其每位員警都是家庭的支柱，在兼顧家庭與工作之下，希望透過這樣一場健康講座，喚醒員警正視身體健康。