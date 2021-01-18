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回饋家鄉小學童 汐止里長贈助學金、茶葉蛋

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
汐止區長青里長陳建興是金山人，回家鄉回饋弱勢清寒小學童，贈送一個紅包與茶葉蛋。 圖／紅樹林有線電視提供
汐止區長青里長陳建興是金山人，回家鄉回饋弱勢清寒小學童，贈送一個紅包與茶葉蛋。 圖／紅樹林有線電視提供

汐止區長青里長陳建興是金山人，常常關懷弱勢與機關團體的辛勞，近來在歲末寒冬之際，里長陳建興回家鄉回饋弱勢清寒小學童，在學期末為學弟學妹們帶來一個紅包與茶葉蛋，而金山區長廖武輝與六股里長讓愛不單行，帶來禮物送給學生們。

汐止區長青里長陳建興說，平時常常滷製茶葉蛋贈送給機關團體，慰勞他們的業務辛勞，近來在助弱勢學子的過程中，發現名單中有金山人，加上家鄉也在金山，今年的回饋弱勢有擴大，因此在歲末寒冬之際，也決定來回饋家鄉的弱勢清寒小學童，在學期末要送學弟學妹們一個小紅包與茶葉蛋。

感恩里長遠從汐止來回饋家鄉，金山區長廖武輝也要讓愛不單行，準備了校園用餐必備的環保餐盒要來贈送給各國小的清寒學子，還有以前跟陳建興里長是同學，現在同為里長同仁的六股里長鐘鼎平也帶來禮物要送給學童，歲末的關懷讓孩子們獲得滿滿的禮物與祝福。

金山區長廖武輝說，從金山國小出發，走訪金美、三和與中角國小，全區共有30位小學生受惠，為此也勉勵金山的學子們，今日受惠於人，要在課業上努力精進，而來日有能力也要學習陳建興里長為家鄉的付出與回饋，嘉惠家鄉的學弟與學妹們。

金山 茶葉蛋 汐止

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