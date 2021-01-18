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萬里公所歲末物資發放 119家弱勢戶受惠

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
社團法人道德慈善協進會與萬里區公所辦理歲末物資發放，要協助弱勢家庭度過冬。 圖／紅樹林有線電視提供
社團法人道德慈善協進會與萬里區公所辦理歲末物資發放，要協助弱勢家庭度過冬。 圖／紅樹林有線電視提供

每年萬里區公所都會將物資集中到年末發放，這次社團法人道德慈善協進會與萬里區公所一起辦理，讓物資豐盛不少，其中還有不少防寒物資，像是燜燒罐以及毛毯、棉被，要協助弱勢家庭度過冬。

道德慈善協進會榮譽理事長陳萬福說，為了幫助低收弱勢度過寒冬，擁有豐盛的物資過好年，每年都會在農曆年前發放物資，今年更是攜手萬里區公所一起舉辦發放活動，不只是物資豐盛許多，今年協進會創會滿30週年發放的生活扶助紅包金額更是比往年更多，希望藉此幫助弱勢度過寒冬。

萬里區公所一樓的空間，物資擺放滿滿，從白米、食用油到保溫罐、毛毯都有，除了道德慈善協進會，還有善琴慈惠堂的白米以及介惠基金會的棉被，民生必需品外，也因為今年好幾波寒冷來襲，不少團體應景的捐贈保暖物資，讓弱勢家戶可以溫暖過冬。

萬里區長粘雪琴表示，感謝各方善心團體的捐助，也準備了感謝狀要來向善心團體致上最深的謝意，在善心機構與團體的協助下，萬里區內共有119戶的弱勢家戶能夠受惠，在這個寒冷異常的時節裡感受到來自社會的關懷與溫暖，也讓即將來臨的農曆新年更加好過一些。

萬里 保暖 弱勢家庭

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