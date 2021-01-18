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少賺錢也要照顧「你」 女藥師砍班做志工顧弱勢

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
藥師林容瑩為了照顧弱勢，將自己的工作時間減少一半，拿去陪伴需要照顧的長者，獲得新北市頒發藥事服務獎肯定。記者張睿廷／攝影
藥師林容瑩為了照顧弱勢，將自己的工作時間減少一半，拿去陪伴需要照顧的長者，獲得新北市頒發藥事服務獎肯定。記者張睿廷／攝影

藥師林容瑩多年來對高診次病患提供居家照護，即使中央補助2年前結束，她依然堅持定期探視受病痛折磨的長者，犧牲自己的工作時間，收入大減仍在所不惜，在陪伴長者同時，也教導他們用藥知識，有長者從每月就診25次降到10次，林容瑩今獲新北藥事服務獎的社區服務卓越獎。

健保署2010年推出高診次要是居家照護試辦計畫，希望能藉由居家訪視一年就醫超過100次的病患家中，輔導他們正確用藥，避免浪費資源。

林容瑩2012年加入計畫，訪視了上百個病人，協助他們改善原有的用藥壞習慣，不過該計畫於2018年結束，中央不再給予藥師補助，但林容瑩放不下多位弱勢家庭，決定當起志工，無償奉獻。

林容瑩為了陪伴這些弱勢，把上班時間減半，一天只上半天班，另外半天便拿去陪他們，從最基本的關懷聊天，到教導用藥知識，甚至還會載他們出門去想去的地方。

林容瑩舉例，有一名90歲的陳奶奶，年輕時遭丈夫拋棄後獨養7個小孩，後來孩子不是離世就是斷絕聯絡，只剩下一個患有小兒麻痺的60歲兒子同住，等於是老人照顧老人，陳奶奶多次想自殺，都被救回。

「我沒辦法拋棄這樣的人」林容瑩說，陳奶奶精神狀況不佳，為了吸引醫護注意，經常跑到醫院稱身體不舒服，胡亂拿藥，自己三天兩頭就跑陳奶奶家，一邊教導他正確觀念，一邊陪他聊聊天，給予溫暖，現在情況已經有慢慢改善，希望未來還能再減少上班時間，多照顧這些弱勢族群。

這次獲新北市頒發第9屆藥事服務獎，林容瑩說，很高興自己做的事能夠獲得肯定，希望社會未來能更重視相關議題，成立相關平台，讓有能力的人也能一起來協助弱勢，改善他們的生活環境。

健保

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