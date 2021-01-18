平溪國小「藝想世界」各種造型苔偶登場

平溪國小透過新北市城鄉局的美化校園環境，原本閒置的周阿本展示空間，也被打造成「藝想世界」，利用在地特色的苔蘚生態，社區家長與師生們一同設計，有鮮活逼真的鱷魚、烏龜，還有可愛麋鹿、毛毛蟲的造型，歡迎民眾前欣賞。

平溪國小校長鄭益堯表示，平溪國小參與109年新北市社區規劃師計畫，打造了校園亮點，包括平溪國小附設幼兒園的雨遮走廊，透過人工草皮與森林意象的妝點，彷彿婚紗場景般的浪漫，小朋友們不但喜歡，也樂於分享這學期去平溪線菁桐到三貂嶺各火車站探勘的故事，繪本攤開來好長好長才能介紹完景點，對他們而言每一站都好好玩。

平溪區長曾繁盛表示，幼兒園前的「夢幻森林」在晚上也能點燈，幽微的LED燈，彷彿夜間樹下飛舞的小精靈，而學校另一處的「周阿本展示空間」，因為藝術家逝去而荒廢，此次在公所牽線下，參與新北市社區規畫師計畫，發展在地特色的苔蘚生態，由師生、及社區家長一同打造苔球裝置藝術，鮮綠色的外表內含水分，相當適合平溪區潮濕多雨的氣候。

改造後的「藝想世界」空間，展示著大家合作設計的苔偶，有鮮活逼真的鱷魚、烏龜，還有可愛麋鹿、毛毛蟲，歡迎民眾前來發揮想像力欣賞，並妥善愛護避免觸摸，讓美好的展示空間長久維持。