喜迎牛年 濂洞國小自製版畫春聯送社區

瑞芳區濂洞國小連續四年舉辦版畫春聯送社區的活動，學生利用絹版印製牛年賀詞，還有可愛吉祥物，分送給濂洞、濂新社區居民，而今年濂洞國小附設幼兒園也參與絹印的行列，並搭配海洋世界課程，貼上手繪的魚類，讓春聯更在地化與童趣。

濂洞國小校長黃恕懿表示，今年濂洞國小附幼的學生僅有三名，但他們將這學期課程所學的海洋生物知識，融入版畫春聯的作品中，相當有創意，而孩子們最喜愛俗稱「燈籠魚」的安康魚，還有海膽、水母特別的外型，由他們親自發送給自己的家長與社區長輩，特別有成就感。

今年國小學生們也以版畫詮釋吉祥物「牛」的各種裝扮，除了有拿槍的正義牛戰士，還有戴耳機酷炫的新潮牛，僅11位學生，分成四隊發送春聯，從濂洞里山城，到海邊的釣具店與安檢所，居民與家長看到小孩子都很歡喜，紛紛以喜糖迎接，宛如萬聖節般，學生們好開心。

濂新里長黃瑞聰表示，濂洞國小學生數逐年減少，但是仍維持年年送春聯至社區的善舉，非常不容易，老人家可以一整年欣賞學生優秀的作品，也很開心，期許今年濂洞國小招生順利，也歡迎各位小朋友前來明媚的水湳洞就讀。