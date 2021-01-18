北市人口外流 主因居住成本與共同生活圈形成

北市為六都中人口外流最多，學者與市府表示，是因北市居住成本高，加上軌道發展成熟、共同生活圈正在形成，人口自然外溢；且整個台灣人口都在減少，也算正常。

內政部的人口統計資料顯示，各都2020年人口與2019年相比，桃園人口數增加最多，達1萬9770人；其中台北市人口數260萬2418人，全年減少4萬2623人，流失人數僅次於1993年的4萬2828人，為27年來人口衰減最多的一年，總人口數也創下1997年以來的23年新低。

銘傳大學都市規劃與防災學系前教授陳亮全表示，其實台灣整個人口都在減少，所以北市人口呈現如此趨勢也算正常，不過北市居住成本、育兒成本都高，「年輕人在這邊成家立業比較難」，也是不可忽視的因素。

根據北市民政局資料，2019與2020年的出生人口相差不到2500人，但遷出人口就暴增3萬4000多人，顯示「社會增減」比「自然增減」影響力更大。

民政局人口政策科長吳重信表示，的確有觀察到北市人口遷出狀況，北市人口密度較高，加上軌道發展成熟，購屋選擇上更有彈性，民眾就會轉往房價較低的新北、桃園等地。

吳重信說，民政局108年做過調查，遷到新北的民眾最多，如淡水、三重等；而板橋、江子翠、新莊副都心等重劃區，皆是在交通便利、生活品質提升後吸引人口遷入。

購屋地點轉變，「共同生活圈」也在逐漸形成，在這個過程中，密度大的北市人口自然外溢。吳重信說，等到共同生活圈越趨成熟，人口的移入移出也會慢慢平衡，例如從以前的「台北基隆生活圈」到現在的「北北基生活圈」，未來擴大成為「北北基桃」也不無可能。

中華大學兼任講座教授杜紫宸則表示，若以購屋成本來看，例如土城、新店等1坪房價可比北市便宜新台幣15至20萬元，民眾衡量交通與居住成本後就可能不會留在北市；至於外溢地區，因為基隆腹地不大、宜蘭又因國道5號通勤時段塞車嚴重，民眾的選擇還是以新北、桃園為主。