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拿不到中央前瞻預算 侯友宜：不氣餒繼續爭取

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，將與民代共同向中央爭取預算，若真的拿不到，也會藉由現有支援做好事情。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，將與民代共同向中央爭取預算，若真的拿不到，也會藉由現有支援做好事情。記者張睿廷／攝影

前瞻2.0停車場預算補助經費只有2.0，據了解已由綠營的桃園、台南獲得，新北市恐無法獲得補助。新北市長侯友宜今日受訪表示，新北是一個大都市，若中央能提供資源及預算，我們會非常感謝，但若沒有，我們也會調整步伐，把該做的事情做好。

侯友宜說，新北是一個快速成長的國際大都市，所以我們在爭取資源上相當努力，若中央給我們經費，給我們加油打氣，那我會非常感恩，若爭取不到，我們也會調整步伐，從重點做起，做好自己的本分，讓市民看見。

侯友宜指出，前瞻預算還沒結束之前，我們會與新北的民代共同向中央繼續爭取，若最後真的爭取不到，我們也不會氣餒，就利用現有的資源而努力，全力以赴將事情做好。

記者追問侯友宜對現在有某些店家拒絕醫護人員到店內用餐的看法時，侯友宜回應，醫護同仁犧牲奉獻已經相當辛苦，各行各業都應該更包容、支持醫護同仁，我們會把防疫做到位，全心全力支持醫護人員。

侯友宜 醫護人員

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