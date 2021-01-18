台中太平番仔路庄居民封路對抗 法官兩度取消會勘

台中市太平區「番仔路庄」居民為土地所有權問題和建商纏訟40多年，最近因建商申請強制執行拆屋還地，接連有台中地方法院想上門履勘，引起居民激烈反彈。今居民又聽說法院要前往，立即將該區對外通路統統以車堵死，並派居民看守，同時請來政大地政系教授徐世榮等人前往聲援，表示將誓死悍衛家園。

據了解，番仔路庄橫跨太平區的新光和新興兩里，面積有約兩公頃，其中有12落三合院。據自救會長林秀芬形容，三合院都屬閩式建築，已有150年歷史，以往至今有44戶人家居住。她聲稱，當初先人佃農，並向地主林鑽鐩租地耕作，後來林鑽鐩移民日本，後來土地落入建商手中，1975年因建商向地方法院聲請拆屋還地，即一路纏訟至今。

徐世榮說，根據耕地三七五減租條例第12條規定，居民現有的房子是居住使用，依法可以繼續住下去，另依第15條亦有優先承受權，因此番仔路庄居民在法律上是絕對站得住腳的，當初為何未接到通知，房舍就這樣被過戶掉了，是值得探索的課題，而且居民的權利是受到剝奪的。他認為，居民今站出來抗爭，絕對有其合理性跟正當性。

他也批評國民黨政府來台時的土地登記制度和日本的不同，這些歷史遺留下來的問題，不只發生在此處，也發生在台灣很多地方，造成很多人權侵害、土地被沒收和土地所有權的喪失，番仔路庄在此已150年，涉及的不只是日治時期，更延至清朝時間。而且清朝時的舊的土地制度法「舊慣」一直沒有受到國民政府依歐陸法體系銜接，如果歷史未經釐清，居民的權益其實是受到剝奪的。因此，無論是歷史上依習慣法或是三七五減租條例，他們的權益都是應該受到保障的。

因為建商是把44戶依不同地點分成7區提告，日前曾有地院前往勘查，但因居民抗爭而做罷，今換另組法官前往，則在事前已通知警方取消。但居民並不知勘查已取消，但大陣仗在每個路口圍堵。不過，台中地方法院指出，後續再安排日期履勘，且也不是第一次履勘就會安排強制執行；也還需確認範圍、建築物等，並會通知地政單位、警政單位到場配合。