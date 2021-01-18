去年逃家動物復原良好 石虎「飛飛」變胖了

去年因「逃家」意外踏上秋季旅行的南美小食蟻獸「小紅」與石虎「飛飛」，在平安返回台北市立動物園後，經過隔離檢疫後，目前已回到後場休養。石虎「飛飛」恢復狀況良好，體重竟然超過原本蹺家之前的數值，達到3.06公斤；小食蟻獸「小紅」的體重相較起來恢復得較緩慢，目前尚未回到蹺家前的重量，但身體數值也在穩定復原中。

去年9月1日南美小食蟻獸「小紅」帶著女兒「紅豆」蹺家，終於在12月6日在深坑山區被遊客發現，回到動物院後，經過一連串的醫療檢查與隔離檢疫，於12月21日回到熟悉的熱帶雨林區後場休養。

雖然在蹺家的3個月裡體重掉了1公斤還未完全胖回來，但現在保育員給予的食物量已經增量40%，「小紅」都能餐餐吃得一乾二淨。由於「小紅」本身就是個性較謹慎小心的個體，時常要花時間連哄帶騙，才願意從溫暖的窩裡出來吃飯，同時保育員也持續做親近訓練，希望能降低「小紅」的緊張、方便觀察牠的恢復狀況。

另外，去年11月22日石虎「飛飛」鑽入仿岩的破口意外脫逃，於12月9日在園內白鼻心與歐亞水獺欄舍交界處上方的誘捕籠被捕獲，經過檢查後，發現有輕微感染，肝功能指數也略微上升。現在的「飛飛」食慾很好，除了正餐之外，保育員給予的保肝藥、化毛膏等也都不會挑食，肝功能指數早已恢復到正常數值，體重也達到3.06公斤，竟然比逃家之前稍重0.1公斤。

移居保育區準備參與保育繁殖的「飛飛」，雖然白天多在休息，但保育員透過監視器觀察到，個性大膽的「飛飛」在保育員放下食物後、人的聲音一離開，牠就會從巢箱中探出頭來四處張望，晚上也會在棲架上活動筋骨、動作流暢，整體恢復非常良好。