耶誕城人數創新高 侯友宜：感謝醫護人員

新北市長侯友宜今天出席歡樂耶誕城攝影展表示，防疫期間參與耶誕城活動人數創新高，是台灣和新北的驕傲；目前北部某醫院院內感染，仍要感謝第一線醫護人員，為他們加油打氣。

為期48天的「2020新北歡樂耶誕城」吸引了666萬7000多人參觀，新北市府觀旅局特地舉行耶誕攝影大賽，透過影像作品保留耶誕城這段期間帶給大小朋友的美好回憶，侯友宜出席攝影展開幕儀式並頒獎。

侯友宜說，台灣人很幸運，去年在疫情下還能擁有一個溫馨幸福的耶誕節；雖然隨著疫情的升溫，新北歡樂耶誕城提前閉城，但創造史上最高參觀人次，這是新北市的驕傲，也是台灣的榮耀。

侯友宜接受媒體聯訪表示，新北歡樂耶誕城在防疫期間的困頓歲月裡，仍有很多充滿著溫馨、快樂幸福的時光，也團結了國人的向心力，留下的珍貴照片，讓台灣看到新北、讓新北也變成全世界注目的城市。

媒體追問北部某醫院院內感染一事，侯友宜表示，新北市面對院內感染已經啟動演練及分艙分流的管理，不斷的檢視並全力防範，讓新北54家醫院都能做到盡善盡美。他並強調，所有的過程當中，承擔最大風險的還是這些在第一線打仗的的醫護，永遠要給他們支持加油打氣。