北市選百大必看景點 邀民眾投票抽10萬元好禮

台北市去年設市滿百年，觀傳局邀民眾投票選出「台北百大必看景點」，並準備新台幣1萬5000元的台北101禮券、台北福華大飯店住宿券等總價值超過10萬元的好禮，提供給民眾抽獎。

台北市在去年設市滿百年，觀傳局為此蒐集約150件台北景點，類型包含人文、藝術、歷史、自然、教育、科學等，邀請全國民眾即日起至30日止，到「台北百大必看景點」活動網頁，投票選出前100大景點。

觀傳局表示，為吸引全國民眾一起慶祝這值得紀念時刻，準備超過50個獎項，包含1萬5000元的台北101商場電子禮券、價值1萬1550元的五星級台北福華大飯店住宿券、價值1500元的台北必比登推薦餐廳券、價值750元的台北市深度體驗遊程抵用券、價值650元的北北基好玩卡—景點暢遊二日券等，總價值高達10萬元，活動期間至活動網站依辦法完成投票，就有機會獲得這些大獎。

觀傳局說，除了民眾網路投票外，還邀請旅遊觀光領域的專家菁英組成評審團，預計於2月8日在「台北旅遊網」臉書粉絲專頁公佈百大必看景點名單，同時舉辦「民眾票選抽大獎」直播，還有留言加碼抽獎活動，邀請民眾一起參與。詳情內容可上「台北百大必看景點」活動網頁https://bit.ly/2NfT983 查看。