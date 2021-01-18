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美堤河濱大波斯菊花海綻放8成 今起至2月為最佳觀賞期

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市美堤河濱大波斯菊花海目前已有8成盛開，即日起即為最佳觀賞期。圖／北市水利處提供
北市美堤河濱大波斯菊花海目前已有8成盛開，即日起即為最佳觀賞期。圖／北市水利處提供

北市美堤河濱大波斯菊花海現正綻放，3037坪約23座標準籃球場範圍，為北市河濱占地最廣的花海，北市水利處指出，從去年11月播種後，日前陸續綻放近8成，即日起至2月上旬為最佳觀賞期，同色系的百日草花苞累累，預計天氣回暖後逐漸盛開；另有以「豐收好年」為發想，設置巨大南瓜及稻草捆作為拍照打卡地點。

歷年美堤河濱花海獲得民眾熱烈迴響，水利處表示，2021新年初始，期許透過花朵力量帶給大眾溫暖與希望，除了營造大片粉紅色波斯菊及百日草花海外，也以「豐收好年」最為發想，設置巨大南瓜造型的裝置藝術及稻草捆，讓民眾彷彿置身巨人國度，打造新奇有趣的拍照打卡景點。

水利處指出，目前大波斯菊已盛開7至8成，即日起為最佳觀賞期，而百日草也將接力綻放，預估美堤花海可一路觀賞至2月上旬，想要前往賞花民眾，除了搜尋「波斯菊花園」（PULS CODE：3HG8+HR中山區台北市）並自行開車或騎車外，也可搭乘大眾運輸前往。

民眾可搭乘552、藍26公車至「金泰公園」站下車，往樂群一路方向前行，往西前行經過越堤天橋後，前方即為美堤河濱花海；搭乘藍21公車至「堤頂大道口」站下車，往堤防方向往東前行，經越堤天橋後即可抵達。

搭乘捷運者至文湖線「劍南路站」3號出口出站，沿著「敬業三路」直行到底，從「美堤疏散門（基16號疏散門）」進入美堤河濱公園，進門後左轉往「美堤河濱公園壘球場」方向，步行約15分鐘，壘球場旁即為美堤河濱花海。

民眾也可至美堤自行車租借站租借自行車，另在樂群二明水路口站、樂群二敬業四路口站、洲子1號公園站、洲子2號公園站，均有YouBike站點。

北市美堤河濱除有大波斯菊花海，還設置巨大南瓜及稻草捆裝置藝術拍照打卡景點。圖／北市水利處提供
北市美堤河濱除有大波斯菊花海，還設置巨大南瓜及稻草捆裝置藝術拍照打卡景點。圖／北市水利處提供
北市美堤河濱大波斯菊花海目前已有8成盛開，即日起即為最佳觀賞期。圖／北市水利處提供
北市美堤河濱大波斯菊花海目前已有8成盛開，即日起即為最佳觀賞期。圖／北市水利處提供
北市美堤河濱大波斯菊花海目前已有8成盛開，即日起即為最佳觀賞期。圖／北市水利處提供
北市美堤河濱大波斯菊花海目前已有8成盛開，即日起即為最佳觀賞期。圖／北市水利處提供

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