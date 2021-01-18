新莊昌平國小興建活動中心 課餘時居民都能借

新北市新莊昌平國小的「昌平城堡多功能樂活館」今日動土，預計打造一棟地上3層的多功能活動中心，設施包括多功能球場、運動器材室、體適能教室，上課時間由學生使用，放學後及假將提供給周邊居民租用，全案斥資1億9650萬，預計2022年12月完工。

新北市2019年開始推動「新北校舍美強生計畫」，在有需求的學校整修舊有場館或是新建校舍，已完成項目的包括新林國小新校舍及碧華國小、更寮國小、民安國小的舊校舍整修工程，還有多所正在施工，而這次的昌平國小則是計劃內的第14所。

新北市長侯友宜指出，「昌平城堡多功能樂活館」是一棟地上3層的多功能活動中心，1樓為挑高的多功能球場，設有運動器材室、體適能教室，2樓則為社團教室、3樓室會議室，頂樓設有綠化農場，建築融入環保永續精神，以綠建築概念打造。

昌平國小校長陳月滿說，他們各類社團共有30多個，且像排球、羽球、跆拳道等項目競賽成績皆相當亮眼，不過因苦無適當場地，學生練習都很辛苦，也無法拿出最佳表現，現在市府決定在校內蓋活動中心，學生都很期待。

教育局長張明文指出，此次設計的「昌平城堡多功能樂活館」採歐式古典城堡，具備多種功能，除了平時讓學生使用外，課餘時間也能讓民眾借用，或做為區域緊急收容場所。