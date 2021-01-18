開心農場都會版 新北樂活農園25日報名開跑

為了讓民眾體驗農作樂趣，今年新北樂活農園25日開放民眾報名，登記期限至2月5日僅10天。活動自4月起至民國112年3月底以2年為1期共338格耕位供民眾登記抽籤，每位面積為50平方公尺（約15坪），凡設籍新北且年滿18歲以上皆可向新北市政府高灘工程管理處報名。

樂活農園坐落在新北大都會公園裡，每格耕位耕種面積為50平方公尺，可種植很多季節時蔬，高灘處相約民眾一同來欣賞農地綠色蔬菜的美及體驗耕作自給自足的樂趣。

只要設籍新北且年滿18歲以上民眾都能申請樂活農園，申請者需憑戶口名簿或戶籍謄本（1個月內正影本）、身份證、印章及2吋照片1張報名參加抽籤（限本人報名且每個戶號限1名，若戶號相同者，則皆取消報名資格），報名地點位於高灘地工程管理處1樓辦公室 （新北市板橋區環河西路五段502號1樓湳仔溝抽水站內）。

高灘處表示，相關報名文件及表單即日起公告於高灘處官網，查詢樂活農園或資訊公告下載，另樂活農園現場公布欄也會一起公告，抽籤日將於2月24日下午在高灘處2樓陽光會議室辦理，抽籤結果10日內公告在官網及樂活農園現場公布欄，民眾若有問題可洽高灘處營運企劃科阮科長，電話（02）8969-9596分機215。