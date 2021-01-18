拚亮點政績 柯文哲6周年建設主打捷運社宅市場改建

台北市長柯文哲任期僅剩1年11個月，北市府今天由副市長彭振聲率六局處首長，召開柯文哲六周年建設成果記者會。彭振聲表示，柯市長任內重大建設包括捷運、市場改建、社宅興建，但柯前6年的捷運建設，市民無感，是因過去幾年都蓋在新北端，不過接下來，從明年起至2030年，北捷環狀線、東環段等陸續完工，柯市府要讓北捷進化「建得好、養得好、管得好！」

另外，柯文哲推動六大市場改建，預計2028年將全數完工；柯文哲任內社宅興建戶數也將達19659戶。

彭振聲表示，柯文哲任內很努力、也很賣力，常說「不用宣傳，大家也知道他是台大名醫」，但過去柯常被認為只有拆橋，其實柯任內，許多重大工程陸續動工完工，包括蓋了很多捷運工程；還有大力推動市場改建；並持續興建社會住宅。

北市府今天也公布台北市未來的捷運路網，北捷從2015至2020年，柯任內已完成21.7公里、16站、捷運工程支出1053億元，以台北市從開始到現在約花8千億元蓋捷運，柯任內已花1053億元，從數字

就看出柯文哲市長的捷運貢獻。至於民眾無感，是因這六年都蓋新北轄區，但從今年起，北捷環狀線北環段、南環線將陸續於今年2021年發包動工。

彭振聲表示，柯文哲任內也積極推動市場改建，目前六大市場改建已投入290億元、協調4500個攤位遷移或到中繼市場，預計2028年將全部改建完成，包括南門、大龍、環南、成功、農魚批發市場等改建。

彭振聲提到，過去民眾到環南市場買菜，常發生「老鼠不怕人地在攤商空地漫步」，面對環南市場屋齡高達42年，因有1323個攤商，18年來改建遙遙無期，不過柯文哲上任後，目前環南市場已經完成第一期改建，第二期也正在興建中。

至於先前租金爭議多的社會住宅，目前柯市府從2015年至2021年，已開工42處、共1萬3209戶，柯文哲任期，社宅的興建戶數將達1萬9659戶，並做到永續經營，民眾可負擔、政府可承擔。