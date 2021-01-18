疫情影響海外版圖擴張 WeMo階段性裁員30人

原訂今年擴張海外版圖的國內共享機車業者威摩科技股份有限公司（WeMo Scooter），農曆年前傳出裁員消息，WeMo表示，僅是階段性人力調整，非大規模裁員，且未達法定須通報程度，強調國內市場穩定。北市勞動局今表示，經清查後，WeMo資遣及勞保人數並無異狀，也無勞資爭議或申訴。

國內共享機車業者之一的WeMo Scooter表示，原訂今年前進海外拓展事業，但因疫情因素，全球市場大環境的劇烈變動，公司決議先聚焦國內市場，但為提升企業核心競爭力，並為進軍全球市場準備，才會進行階段性人力調整，至於實際資遣人數及單位無法透露，強調僅正常人力調整，非大規模裁員。

勞動局指出，WeMo在2020年10月勞保人數為282人，同年資遣紀錄人數為7名，今年至1月18日止共資遣23名，並已在1月8日全數離職，資遣原因均為「勞動基準法」第11條第1項第2款中的虧損或業務緊縮。

經了解，WeMo並無大量解僱計畫，資遣通報資料顯示符合就業服務法；目前WeMo並無申請減班休息，也無在60天內解僱71人或單日解僱50人以上等大解情況，勞動局也未收到其勞資爭議調解或申訴案，但已函請該公司注意遵守法令。

勞動局提醒，根據「就業服務法」規定，公司在員工離職前10日須通知台北市政府，勞動局才能啟動後續就業服務與訓練，若企業未通報則將處罰3萬到10萬元。

勞動局表示，公司若發現經營困難、不需要太多員工，應保障員工權益，優先調整其工作內容；若要資遣員工，也應算清薪資、資遣費、特休。就算企業解雇前有事先通報、也未達大解，但若未給付工資，員工仍可透過勞動局提出勞資爭議調解。