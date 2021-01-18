是在哈囉？王鴻薇爆「HELLO TAIPEI」9成市民沒聽過

台北市長柯文哲上任後，於2016年11月1日啟動「HELLO TAIPEI」單一陳情系統，主打各局處陳情系統整合，不過台北市議員王鴻薇質疑，「HELLO TAIPEI」整合至今已逾三年，研考會最新市政民調竟發現，近9成民眾根本不知道有這套系統，美其名說是整合，根本是浪費公帑。對此，北市研考會回應，「HELLO TAIPEI」是為讓市民能即時通報市政問題，也能獲快速回應。

研考會表示，目前民眾透過「HELLO TAIPEI」APP陳情的件數，其實都有逐年提升，前年2019年達2萬4523件、去年為2萬7313件。每年約占網路陳情案件的16%左右。

王鴻薇今天質疑，柯文哲當年「HELLO TAIPEI」建置目的，是為取代市長信箱與1999，柯文哲當時還誇口「投訴總統都可以處理」，甚至當時的資訊局長也表示，是因1999市民熱線每年花費上億元，整合是為因應現代化，結果議員調閱資料發現，民眾通報陳情還是依賴1999為主。

王鴻薇說，根據研考會民調發現，其實五成民眾仍表示，自己直接打電話還比較方便，顯然這個APP政策目的失敗，應全面檢討。甚至北市府每年還要花費21萬多費用維護「HELLO TAIPEI」，設置費用將近千萬，近三年內APP下載量也逐年下降，至今已減少4千多人次，美其名說是整合，其實是浪費公帑，「這是在哈囉嗎？」

王鴻薇說，「HELLO TAIPEI」APP下載狀況，從2018年到去年，已減少將近4000多人次，北市府是否每年還要花費21萬6千元的維運費用，做出民調9成人沒聽過的系統，這樣的KPI不知道柯市長是否滿意？合不合格？

研考會表示，對於APP下載量下降，研考會將加強宣導行銷，提升知曉度，並進行使用者介面優化，以提供更便捷親民的服務。另外，「HELLO TAIPEI」上線後，民眾透過系統陳情數量與透過 1999陳情數量相 比，約各占一半，顯示民眾對系統已有一定的了解。

研考會表示，「HELLO TAIPEI」是為實現市長柯文哲的「fix TPE」即時問題回報及打造友善台北政見，僅是整合市民陳情管道，加速行政處理流程，並非是要取代1999，而是讓民眾可以透過APP不同的管道，即時通報市政問題，也能獲得快速回應。