接任新北局長 警界大仁哥：人民最大、基層優先

警界高層人事異動，「大仁哥」黃宗仁前天接任新北市警察局長，馬上走訪分局和派出所，今天更喊出「人民最大、基層優先」宗旨，強調自己會做員警執法的靠山，盡力給大家一個可以安心執法的環境。

新北市政府警察局的臉書粉絲團今天上午10時發文，指黃宗仁有些話想跟大家說，開宗明義點出「人民最大、基層優先」，不到一小時就有500多個人按讚支持。

黃宗仁昨天到汐止分局訪視，在偵查隊茶水間與分局長陳朝新、偵查隊副隊長陳哲平及多名基層員警並肩而坐，一邊大啖當地著名小吃「米粉湯」，一邊聽取簡報，了解地方生態與治安狀況，臨走前，也脫下口罩比讚，為在辦公桌忙碌的員警加油打氣。

另外，黃昨天也在三重分局長林故廷的陪同下，前往三重派出所慰勤，聽聞光明派出所日前有員警因公受傷，鎖骨斷裂，也趕赴醫院慰問和致贈慰問金。

新北市警局的文章中，黃宗仁表示自己大學畢業後就住在中和，「在警職生涯的最後一站，我回到曾經的家-新北市，從新北市民變成負責治安的警察局長」，並指自己是戰兢兢地接下這個責任，「期許自己能為新北打造一個有溫度、人性化的警政制度，讓員警能無後顧之憂的保護人民安全」。

黃宗仁也說，「我們近8000名的警察肩上，承擔著維護新北400萬市民生命財產安全的責任。這是一個嚴峻的考驗，但是維護新北市民安全的任務，一點都不能打折扣。不論這個任務有多麽艱難，我依然堅持一個原則。那就是，我要我們的警察弟兄姊妹們平安，不要用生命堆砌起來的績效！」

他強調，「只有大家平平安安地執勤，才能維持一個城市的長治久安，給市民一個安居樂業的家園」。