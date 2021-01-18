北市勞動局：WeMo以虧損為由 已資遣23人
共享機車威摩（WeMo Scooter）傳裁員，北市勞動局今天表示，WeMo今年已資遣23人，都在8日離職，事由皆為「虧損或業務緊縮」。勞動局沒有收到WeMo的勞資爭議調解或申訴案。
台北市政府勞動局今天表示，WeMo最近一期的勞保人數為去年10月，員工數共282人，若以此為基準，WeMo在60日內解僱71人或單日解僱50人以上才須通報大量解僱，而WeMo在8日以「勞動基準法」第11條第1項第2款「虧損或業務緊縮」為由，一口氣資遣23人。
勞動局說，WeMo目前資遣通報皆合法，勞動局並未收到勞資爭議調解或申訴案，另WeMo並未申請減班休息與大量解僱。勞動局已將WeMo列為關注對象，今天已函請公司注意遵守法令。
WeMo昨天發布聲明表示，近期的確進行人力調整，但並非大規模裁員，主要是因應營運策略改變，為下一步進軍全球市場做充分準備，進行組織結構調整。
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