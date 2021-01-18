影／逾666萬人次破歷史紀錄 侯友宜為耶誕城寫心願

新北耶誕攝影展即日起於新北市政府1樓東側大廳展出自27日，市長侯友宜今日出席攝影展頒獎典禮，除抽出最大獎Gogoro與IPhone 12 pro max外，還將自己對耶誕城的心願掛於耶誕樹上，盼打造新北成為充滿國際競爭力的大都市。

受到疫情影響，2020新北歡樂耶誕城52天展期縮減為48天，仍湧進666萬7千人參與，寫下新北耶誕城開辦至今10年來新高。為讓民眾透過鏡頭記錄耶誕城的回憶，新北市首度舉辦新北耶誕攝影大賽，並依不同風格設立美拍、歪邀、梗圖、影片與府中特別獎等組別，吸引超過7600位民眾參加，且不論得獎與否，參加民眾皆可獲得Gogoro與IPhone抽獎資格。

侯友宜今天特地出席受獎給得獎者，並在律師見證下抽出Gogoro與IPhone得主，會後他也親自寫下對於新北耶誕成的心願掛在耶誕樹上。侯友宜說，新北歡樂耶誕城一直是團結家庭、城市到國家最重要的節日，希望這充滿幸福的節日，能夠讓世界看到台灣的團結，在面對所有困境下都能揚名國際。

除電動車和最新手機外，這次新北市政府還祭出如Go pro HERO 9、insta mini Lipay、拍立得等大獎。獲得歪腰組的吳沛瑢表示，起初只是拿已經拍完的照片參賽，想不到就得獎，自己也覺得不可思議。