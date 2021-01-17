迎接農曆過年 傳統年菜、異國風味料理搶攻年菜商機

快過農曆年了，各地不少餐廳瞄準年菜商機。新北市汐止遠雄廣場推出「牛到吉祥，年菜外帶服務」，館內餐飲名店即日起接受消費者預購。基隆市通通泰式風味小吃也提供異國料理年菜，讓民眾多一種選擇。

遠雄廣場表示，2020年爆發新冠肺炎疫情，對許多人來說都是充滿變動的一年。如今國內疫情有升溫趨勢，農曆春節與親友團圓圍爐時光更加珍貴。

遠雄廣場搶攻年菜商機，結合館內眾多餐飲品牌，推出年菜外帶服務。菜色除了傳統經典年菜外，台灣民眾愛吃火鍋，「小蒙牛」抓準消費者聚餐及暖身鍋物需求，推出發財海陸組合。

民眾受疫情影響無法出國旅遊，泰式風味的「瓦城」、「1010湘」色香味濃的湖南菜打造餐桌異國風情，還可限量加購豬肋排櫻花蝦米糕或團圓富貴荷葉飯。針對頂客族群，「華宴軒」推出外帶單點，滿足各族群饕客的味蕾。

基隆市七堵區工建路通通泰式風味小吃推出泰式年夜飯，7～8人份3290元，菜色包括紅咖哩椰奶燒鵝、月亮蝦餅、黃咖哩蝦、涼拌荷包蛋、打拋豬肉、檸檬魚或酥脆瀑布魚、酸辣海鮮湯。10人份4290元，菜色為為7～8人份料理加上蝦煲、涼拌海鮮、綠咖哩椰奶雞和火燒蹄膀，接受預訂後當天製作。

大年初二是女兒回娘家的日子，如果不想在家動手作菜，通通泰式風味小吃初二當天也提供預約外帶或到店內用餐服務，詳電(02)2451-3885。