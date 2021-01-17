快訊

棒球／威廉波特英雄又少一人 中華隊鐵捕凃忠男過世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎接農曆過年 傳統年菜、異國風味料理搶攻年菜商機

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北、基隆即時報導
新北市汐止遠雄廣場推出「牛到吉祥，年菜外帶服務」，館內餐飲名店即日起接受消費者預購。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場推出「牛到吉祥，年菜外帶服務」，館內餐飲名店即日起接受消費者預購。圖／遠雄廣場提供

快過農曆年了，各地不少餐廳瞄準年菜商機。新北市汐止遠雄廣場推出「牛到吉祥，年菜外帶服務」，館內餐飲名店即日起接受消費者預購。基隆市通通泰式風味小吃也提供異國料理年菜，讓民眾多一種選擇。

遠雄廣場表示，2020年爆發新冠肺炎疫情，對許多人來說都是充滿變動的一年。如今國內疫情有升溫趨勢，農曆春節與親友團圓圍爐時光更加珍貴。

遠雄廣場搶攻年菜商機，結合館內眾多餐飲品牌，推出年菜外帶服務。菜色除了傳統經典年菜外，台灣民眾愛吃火鍋，「小蒙牛」抓準消費者聚餐及暖身鍋物需求，推出發財海陸組合。

民眾受疫情影響無法出國旅遊，泰式風味的「瓦城」、「1010湘」色香味濃的湖南菜打造餐桌異國風情，還可限量加購豬肋排櫻花蝦米糕或團圓富貴荷葉飯。針對頂客族群，「華宴軒」推出外帶單點，滿足各族群饕客的味蕾。

基隆市七堵區工建路通通泰式風味小吃推出泰式年夜飯，7～8人份3290元，菜色包括紅咖哩椰奶燒鵝、月亮蝦餅、黃咖哩蝦、涼拌荷包蛋、打拋豬肉、檸檬魚或酥脆瀑布魚、酸辣海鮮湯。10人份4290元，菜色為為7～8人份料理加上蝦煲、涼拌海鮮、綠咖哩椰奶雞和火燒蹄膀，接受預訂後當天製作。

大年初二是女兒回娘家的日子，如果不想在家動手作菜，通通泰式風味小吃初二當天也提供預約外帶或到店內用餐服務，詳電(02)2451-3885。

年菜 菜色

延伸閱讀

愛心年菜平台整合資源 加倍心意讓愛分散

愛心年菜募集兩樣情 彰化家扶二林數字竟是０

2000元搞定整桌年菜！中、韓料理都能選 小資輕鬆過年

相關新聞

林口大停電一片漆黑 台電預估晚間才能復電

新北市林口下午4時45分多戶民宅突然停電，包括文化二路二段、文化三路一段、民享街、文林街等，有民眾拿出煤爐 、蠟燭、露營...

迎接農曆過年 傳統年菜、異國風味料理搶攻年菜商機

快過農曆年了，各地不少餐廳瞄準年菜商機。新北市汐止遠雄廣場推出「牛到吉祥，年菜外帶服務」，館內餐飲名店即日起接受消費者預...

愛心抗寒流 公益團體捐贈坪林弱勢戶物資、禮金

冬天寒流一波接一波，坪林區公所在農曆年前夕，媒合善心善款協助低收入戶家庭過好年，新北市道德慈善會及國際獅子會率先響應，今...

觀音山又傳違規開發？民代要求徹查

新北市五股觀音山去年才因「廢棄物暫時貯存場」惹議，現在又傳出疑似濫墾情形。新北市議員陳明義表示，有民眾向他檢舉，新北市政府在五股民義路二段做水土保持工程...

搶救台南黃金海岸！ 大規模養灘啟動

台南市黃金海岸隨著環境變遷，向海岸退縮，經水利署努力，流沙量增加，水利署第六河川局最近展開大規模進行養灘工程，預計年底完...

離開愛犬比分手還痛 園長受啟發打造友善幼兒園

10年前送走愛犬體會比分手更心碎的感覺，讓新北市林口區華邇街幼兒園園長蔡清文持續為動保盡心至今，打造出林口遠近馳名的動物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。