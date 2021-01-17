愛心抗寒流 公益團體捐贈坪林弱勢戶物資、禮金

冬天寒流一波接一波，坪林區公所在農曆年前夕，媒合善心善款協助低收入戶家庭過好年，新北市道德慈善會及國際獅子會率先響應，今上午道德慈善會由常務監事宋申愛帶隊，在公所捐贈低收入戶家庭，每戶毛毯1條、8公斤米1包、悶燒罐以及現金紅包。

國際獅子會300B1區第六專區主席鐘建振也與妻子喜悅獅子會會長陳翠蓉回饋坪林在地居民，繼前年捐贈一輛社區巴士供民眾往返山區後，今年再度捐助現金給坪林區60戶弱勢家庭。

坪林區長周慶珍表示，坪林地處山區，幅員遼闊、家戶分散，很多家境不好的區民都居住在山上，物資條件缺乏、生活困苦，幸虧社會上有很多的慈善團體出錢出力，將愛送到偏鄉，讓生活艱苦的家庭，備感溫暖。