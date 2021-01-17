觀音山又傳濫墾？ 民代：水土保持計畫卻狂砍樹

新北市五股觀音山去年才因「廢棄物暫時貯存場」惹議，現在又傳出疑似濫墾情形。新北市議員陳明義表示，有民眾向他檢舉，新北市政府在五股民義路二段做水土保持工程，卻大量砍伐樹木，這與水土保持本意背道而馳，懷疑其中有問題；新北市農業局指出，今日稽查後發現，施工廠商有按圖施工，但必須加強綠覆，否則可依法拆除或撤銷許可。

有居民發現五股民義路二段有塊空地近期都有挖土機在開挖，仔細一看發現，是新北市在做水土保持計畫，不過民眾質疑，做水土保持怎麼會挖掉大片綠地。

陳明義表示，他到現場看過後，發現當地雖有告示牌，寫著是市府農業局核可的水土保持計畫工程，但做水保計畫通常是要做邊坡或其它相關工程，怎麼會是一直砍樹，而且還是大面積的砍，這根本是背道而馳。

新北市農業局回應，今日剛好有土木技師公會到場做例行性檢查，經查驗後，確認廠商有按圖施工，不過綠覆的部分仍須加強，若沒有限期在一周內改善，可水土保持法要求提供、強制拆除或撤銷其許可，已完工部分並得停止使用。

另外，陳明義還懷疑去年遭市府勒令停工的「廢棄物暫時貯存場」疑似有死灰復燃的情形；農業局表示明日將派員到場稽查，確認是否又有復工的情形。