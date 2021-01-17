搶救台南黃金海岸！ 大規模養灘啟動

台南市黃金海岸隨著環境變遷，向海岸退縮，經水利署努力，流沙量增加，水利署第六河川局最近展開大規模進行養灘工程，預計年底完工，其恢復黃金海岸過去有美麗沙灘的風貌。

緊鄰西部濱海公路的黃金海岸，被列為一級海岸，綿延約4公里，20年前灣裡段沙灘最寬處超過150公尺，每到暑期吸引海上運動玩家在此此玩風帆、浪板等活動，假日來弄潮的遊客更多。

但隨著環境變遷，灣裡段的海灘逐漸流失，接近船屋處，海灘已逼近海堤，也拉起了警報。為了搶救黃金海岸，第六河川局在灣裡段設置突堤，改善沙源流失問題，並進行人工養灘，改善因沙流失致突堤沉陷的問題。經多年觀察，發現灣裡段的沙灘留沙量達8成，去年爭取4千多萬元，進行黃金海岸灣裡海堤環境營造工程，大規模養灘已在日前展開。