林口大停電一片漆黑 台電預估晚間才能復電

新北市林口下午4時45分多戶民宅突然停電，包括文化二路二段、文化三路一段、民享街、文林街等，有民眾拿出煤爐 、蠟燭、露營燈出來應急。台電表示，停電原因目前確認是地下電纜故障，但故障位置仍在調查，查出後便能迅速修復，預計晚間能全面復電。

停電一發生，立刻有許多網友在臉書社團「林口大家庭」討論自己家中遇到停電，包括文化二路二段、文化北路二段、中北三街、文林四街、中山路、文林三街、民權路、民享街等，林口地區許多地方都受到影響。

台電表示，停電情形目前已確認是地下電纜故障導致，但詳細的故障地點還在調查，若查出來，馬上就能復電，但這必須花上一些時間，已積極處理，接下來幾個小時會先局部復電，至於全面復電應該要等到晚間。