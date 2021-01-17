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台中5寶爸辭洗車工作 曝未來規劃：妻子也會出來工作

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
江姓男子（右）下午在台中行善團協助下開記者會，除了感謝曾給他工作的老闆，也謝謝社會大眾的協助。記者黃寅／攝影
江姓男子（右）下午在台中行善團協助下開記者會，除了感謝曾給他工作的老闆，也謝謝社會大眾的協助。記者黃寅／攝影

台中27歳江姓男子帶著5名子女生活困頓，日前為了沒錢為女兒看病，一度上網賣嬰兒車籌錢的事蹟曝光後，引起社會關注。他在歷經同時打兩份工，決定辭去其1後，下午在台中行善團協助下開記者會，除了感謝曾給他工作的老闆，也謝謝社會大眾的協助，並表示目前很希望在獄中的母親能在27日順利假釋，到時母親會跟他同住，可以幫他照顧小孩，妻子就可以外出工作，家庭也會比較穩定了。

江姓男子說，會辭去汽車美容店的工作，是因為考慮白天的防水工程也很吃重，又得在高樓工作，避免體力無法負荷，造成工作危險，因此考慮後決定辭掉汽車美容店的工作。他深深一鞠躬說，非常感謝汽車美容店給他機會，以及防水工程老闆一路照顧他，另也很感謝先前也提供給他工作的五金行老闆。

他說，他的爸爸已過世，母親因毒品案被男友牽連，去年4月入獄，他的兩個哥哥本身家計也重，其中1人還待業中，加上妻子家人一直不贊同他們的婚姻，所以目前沒有親人可以幫他們，所有的事都得自己來。

江姓男子說，他媽媽在獄中有看到他的新聞，日前他接到媽媽的信，表示有機會在27日假釋，他也因此去派出所辦好相關事宜，希望司法機關能考量他家的特殊情況，能讓媽媽順利假釋，一家人在過年前團圓，也讓家庭情況轉好。

他說，他搬離原址到新家後，有3個房間，比原有的環境好，也足夠接媽媽同住，媽媽也能幫他的忙。那麼，未來他白天工作，妻子晚上去檳榔攤工作，家裡有兩份薪水，情況就會穩定下來了。

江姓男子說，現在所有薪水都拿給妻子處理，除了去買尿布、奶妢，身上只剩下加油的錢。18歲時曾要去考機車駕照，沒想到卻在路上被警察開了6000元罰單，一直未銷累計下，現已達27、8萬元，未來會在有餘力時想辦法以分期方式償還。

台中行善團團長張茗富說，行善團關心的是江的5個孩子，如果照顧不好，會配合社會局介入，但目前在大家關心下，小孩照顧得很好，希望大家可以放心，也希望能讓此事告一段落，讓江家恢復平靜，且社會上也還有很多其他需要關心的人。

江姓男子（右）下午在台中行善團協助下開記者會，他一鞠躬感謝曾給他工作的老闆，也謝謝社會大眾的協助。記者黃寅／攝影
江姓男子（右）下午在台中行善團協助下開記者會，他一鞠躬感謝曾給他工作的老闆，也謝謝社會大眾的協助。記者黃寅／攝影

假釋

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