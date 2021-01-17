離開愛犬比分手還痛 園長受啟發打造友善幼兒園

10年前送走愛犬體會比分手更心碎的感覺，讓新北市林口區華邇街幼兒園園長蔡清文持續為動保盡心至今，打造出林口遠近馳名的動物友善幼兒園。今日華邇街幼兒園第2度包場觀看電影《十二夜2》，新北市政府動物保護防疫處長楊淑方出席力挺，鼓勵更多學校能讓毛孩陪著孩子相處。

華邇街幼兒園在林口深根超過20年，直到10年前，蔡園長將父親領養的愛犬送走後，發現比自己失戀還難過，也下定決心要全力幫助毛小孩們，創造孩童與毛小孩同樂的天堂。校方表示，起初家長知道幼兒園有領養校犬時，時常怕孩子受傷而反對，但經過校方努力溝通，還不時拍下孩子與校犬相處畫面給家長看，才慢慢讓家長放心。

如今的華邇街幼兒園已是當地知名寵物友善校園，每學期都會對新生特別宣導，也制定出針對不同班級適合跟毛小孩相處的課程。不光是響應動保，在蔡園長帶領下，學校也致力於環保減塑、老人長照、公益關懷等社會議題，蔡園長說，她秉持台灣充滿善的精神，相信努力多做好事，一定也有好事降臨。

校方透露，從小讓孩子跟著毛小孩長大，不只是關注動保而已，在跟校犬相處過程中，小孩更懂得同理別人，未來人格發展能更健全。動保處長楊淑方指出，全新北共有45所學校88隻校犬、貓，為鼓勵更多學校領養校犬、貓，不時會舉辦影片大賽，另外也針對不同區域適合領養的品種提供專業課程，幫助學校追蹤、輔導毛小孩的一生。