裝熟向違建人詐騙 新北八里查獲假拆除大隊

新北市政府違章建築拆除大隊近期於八里查報違建時，破獲一起民眾假冒大隊熟人向違建人誆稱收取違建處理費的詐欺案，現已抓到嫌疑人以加重詐欺罪移送地檢署偵辦。地方議員指出，若公告出違建地址會有風險，建議行程程序可以更謹慎，避免類似案件再發生。

這棟違建位於八里一塊農地上，共2棟施工中金屬建物(1棟2層高、1棟1層高)，面積共約170平方公尺。依規定，拆除大隊同仁至現場查報違建時，必定攜帶及出示識別證，由大隊正式人員與當事人洽談，絕不私下向民眾收取處理費用等情形，請民眾遇到此類違建蟑螂詐騙務必提高警覺。

拆除大隊副隊長陳敬勳表示，嫌疑人當初看到違建貼著拆除單，便冒充熟識大隊隊員，以類似白手套方式欲向違建人收取違建處理費，好讓違建不被拆除。

新北市議員鄭宇恩表示，雖然拆除大隊在違建貼公告是要告知附近民眾，但也增加了有心人士利用的風險，應有更好的辦法避免類似案件出現。

陳敬勳說，這也是拆除大隊首次出現這類狀況，嫌疑人對拆除程序也有一定了解，過往抓違建多為民眾檢舉，這次接獲通報後觀看監視器發現嫌疑人證據明確，現已經交給檢調單位調查。由於嫌疑人涉嫌冒用公務人員之名，以加重詐欺罪移送，刑責將比一般詐欺罪1年以上7年以下有期徒刑更重。

新北市議員鄭戴麗香認為，拆除大隊都是接到民眾檢舉才會去拆除，應要針對違建制定更好的機制。同時拆除大隊呼籲不肖份子切勿冒用公務人員名義進行詐騙，拆除大隊一向堅持零容忍、零妥協態度，再有類此案件一定嚴加調查並移送司法單位偵辦。

拆除大隊提醒民眾，若接到拆除大隊通知切勿緊張而聽信他人說法，可主動致電或上網查詢，若處分屬實仍可找承辦人員協助後續處理。民眾如有任何疑義，歡迎洽詢拆除大隊（電話：02-22075911）確認。