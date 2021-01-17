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媽呀！台中消潔隊員清溝除惡臭 入溝老鼠軍團衝上來

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市清潔隊員在惡臭噁心的環境，得一馬當先清淤。圖／台中市環保局提供
台中市清潔隊員在惡臭噁心的環境，得一馬當先清淤。圖／台中市環保局提供

清潔隊員為勘查水溝不通或臭味來源，必須鑽進溝內一探究竟，台中市環保局東南區清潔隊執行水溝惡臭會勘任務時，市議員邱素貞及當地里長陳雅惠見證隊員在臭水溝與老鼠成群對抗，還要努力清淤，邱素貞盛讚清溝人員不畏惡臭，值得敬佩；陳雅惠說，看到那麼多老鼠，毛骨悚然。

東區樂業國小旁，因在市場附近，水溝長期惡臭，居民表示生活品質太差，痛苦難耐，市議員邱素貞接獲陳情，邀集環保局會勘，發現市場攤販清洗魚蝦及丟棄海鮮殘渣，導致惡臭四溢。

東南清潔隊長蔡明昌提到，當時清潔人員先灌水沖洗水溝，隊員李維成、鄭兆偉很快鑽進窄小水溝，查看溝內的情況，說時遲那時快，突然一群老鼠向他們衝過來，現場情境有如電影情節，情景超嚇人。兩名隊員傻眼，待老鼠軍團散去，2小時的清淤，清出0.5公噸沉積垃圾，讓民眾暫時可免於惡臭之苦。

環保局長陳宏益表示，為解決市場攤販排放洗滌廢水或丢棄絞碎物進入雨水排水溝，造成環境汙染問題，建議業者治本，可洽詢市府水利局用戶汙水管線接管工程，以減少汙水排入道路側溝，避免蟲鼠滋生，提高清潔隊員清淤效率。

市議員邱素貞（右）與里長陳雅惠接受居民陳情，會勘市場旁的水溝，找惡臭來源。圖／台中市環保局提供
市議員邱素貞（右）與里長陳雅惠接受居民陳情，會勘市場旁的水溝，找惡臭來源。圖／台中市環保局提供
台中市清潔隊員在惡臭噁心的環境，得一馬當先清淤。圖／台中市環保局提供
台中市清潔隊員在惡臭噁心的環境，得一馬當先清淤。圖／台中市環保局提供

老鼠 邱素貞

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