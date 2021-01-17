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冬天來吃八里桶柑 給你大吉大利好彩頭

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
八里的桶柑吃進嘴裡，便能感受到甘甜多汁的口感，享受清新好滋味。圖／新北市農業局提供
八里的桶柑吃進嘴裡，便能感受到甘甜多汁的口感，享受清新好滋味。圖／新北市農業局提供

新北八里桶柑清爽又甘甜，剝開果皮便能聞到桶柑散發的柑橘香氣，吃進嘴裡，還能感受到甘甜多汁的口感，感受冬天特有清新好滋味。八里區龍源農場周雅雯表示，農場種植的桶柑都是20年以上的老欉桶柑，有著味美汁甜、果肉細緻的好品質，每到桶柑的季節，走進果園，就能聞到桶柑特有的清香味，同時看著一串串亮橘色的桶柑掛在樹上，也代表著過年快要到來，很是喜氣。

桶柑又稱為年柑，因外表又圓又紅，且採收期剛好在農曆過年前，一直以來都是年節送禮的好選擇，一般在拜拜時，會將桶柑疊成「柑塔」，盼今年能大吉大利。

八里區農會表示，觀音山是桶柑的發源地，在日據時代觀音山種了滿山滿谷的桶柑，當時種一公頃的桶柑，收入約可買一公頃農地，經濟價值高，是台灣早期外銷重要品項之一。

八里區農會輔導第一批在地農友於85年開始種植，至今已有20餘年，目前種植超過10年以上的果樹，果實均能轉成亮橘色，果品轉色後會將原本的酸味轉成甘甜，吃起來才會順口好吃。

農業局長李玟表示，新北市主要桶柑產區在八里，桶柑因吃起來清爽、多汁，適合在冬天吃進許多高熱量、高油脂食物後食用，且桶柑攜帶方便且易食用，相當適合攜帶外出享用的水果。

除了品嘗桶柑鮮果外，也可以試試看另一種簡單又方便的吃法：蒸桶柑，首先將桶柑的頂部切開，加上少許鹽巴，再拿去電鍋裡蒸約20分鐘，就可以享用熱騰騰、甘甜的暖心滋味。今年因氣候狀況良好，桶柑品質相當好，價格與以往相同，約在每台斤50元左右，今年桶柑產季從1月下旬一直到農曆過年前，歡迎民眾踴躍訂購。

相關訂購資訊請洽八里區龍源農場02-2618-3687或八里區農會02-2610-2996、八里區農會「小農電鋪直銷站」網站： https://www.gotobali.com.tw/ 。

八里桶柑清爽又甘甜，且味美汁甜，很適合在冬天吃進許多高熱量、高油脂食物後食用。圖／新北市農業局提供
八里桶柑清爽又甘甜，且味美汁甜，很適合在冬天吃進許多高熱量、高油脂食物後食用。圖／新北市農業局提供

八里 農會

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