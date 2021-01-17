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二手家具倉庫活化 新店安康添多功能集會所

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市新店區安康多功能集會所即日起啟用，空間約35坪，活化後可提供聯誼、室內運動及活動等多種功能。圖／新店區公所提供
新北市新店區安康多功能集會所即日起啟用，空間約35坪，活化後可提供聯誼、室內運動及活動等多種功能。圖／新店區公所提供

新北市新店區安康多功能集會所即日起啟用，原址為環保局存放二手家具空間，空間約35坪，活化後可提供聯誼、室內運動及活動等多種功能，搭配安坑輕軌通車，有望吸引更多人潮匯集，為新店區增加優良活動空間。

新店區公所指出，安康多功能集會所位於安康路2段120號3樓，緊鄰新店戶政安康辦事處，同棟為安康公有停車場，1樓為賣場、2樓為托育中心，附近商家及社區大樓林立，為安康地區精華地段。

區公所表示，原址為環保局存放二手家具空間，現已移置大樓地下室，並經里長、議員爭取空間活化後，為新店區增加優良活動空間。

區長朱思戎表示，安坑地區人口眾多，隨著安坑輕軌通車在即，交通也將更加便利，安康多功能集會所位在人潮、交通匯集之地，兼具聯誼、室內運動及活動使用等多種功能，提供市民更優質的活動場地，日後將由公所維護管理，借用方式、收費標準均比照市民活動中心，歡迎市民多加利用。

聯誼 輕軌

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