還原跨年拍板 柯文哲：證明北市府是個尊重專業的團隊

台北市長柯文哲去年堅持照辦跨年晚會，引發外界質疑聲浪不斷。柯文哲在跨完年第17天、北市無因跨年引發社區感染風險後，今在臉書PO出當時決策的過程及影片，並剪輯當時宣布照辦跨年後，綠營議員及名嘴在政論節目中的批評，柯文哲則在影片中說，「我不是一般政治人物、望諸位將士盡力而為。」

柯文哲今天在臉書表示，去年跨年當天12月31日上午10點，當他在記者會上宣布，台北跨年將繼續舉辦。現場，記者的相機快門閃個不停，電視台跑馬、網路媒體推播，名嘴忙著評論，幾乎一面倒都是批評與罵聲。

柯說，早一天的12月30日，當各縣市都因為返國旅客被驗到英國變種病毒，紛紛改為線上，四面八方要求北市府跟進。柯說，他不要在資訊不明狀況下，草率下決定，這是他的執政邏輯。因此當晚，他向媒體朋友說，再給市府12小時，等隔天晨會充分討論後再決定。

柯文哲也還原跨年當天晨會的氣氛緊張，三位副市長、衛生局、觀傳局長、幕僚們輪番發言，大家評估疫情現況、市府配套、科學數據、分析各種利弊。當衛生局黃局長與聯醫副總院長璩大成接連表示，國內疫情沒有社區感染的證據，而且實聯制、分區分流、管控人數都可做到，柯說，他拍板定案！

柯文哲表示，他相信眾人的智慧，超越個人的智慧，理性、務實、科學的態度，堅守SOP，當台北跨年晚會繼續舉辦，它的意義在於證明了北市府是一個尊重專業的團隊，在關鍵的時刻帶領人民面對問題，而不是放任恐懼與非理性，將人民鎖在門內。

柯文哲也提到，當101的煙火在全世界的頻道裡燃放，他希望這是一場跨國境的祈福行動，讓因為疫情而脆弱的人們重新堅強，相信疫情的終點線不再遙遠！

柯文哲說，「透過這支影片，我們要謝謝參與2020-2021台北跨年的每一個你。謝謝你們，讓用理性務實、科學數據決定政策，在台北實現，讓這一切成為可能。」