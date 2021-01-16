曾夢想當漫畫家 林右昌演講自曝：大學聯考數學僅16分

台大城鄉所畢業的基隆市長林右昌今天受邀到台大國發所演講，分享自己從攻讀台大理科，一路到從政的歷程，暢談基隆的城市改造、減低市債到逐步翻新的故事鼓勵同學，解決問題，換個角度思考，就能找到新出路。林右昌笑說我大學聯考數學只有16分，也從沒想過要從政，小時候，唯二的夢想就是當動物園長和漫畫家。」

林市長分享自己是雙魚座B型的樂觀、浪漫性格，經過理科的訓練，深深影響他對市政、政策、城市規劃等理念及價值的選擇，他以基隆的城市改造、翻新的故事鼓勵同學，「當你換一個角度思考，就能找到解決問題的答案，基隆，就是這樣將不可能化為可能!」

「我是最具浪漫性格的雙魚座，血型還是無可救藥的浪漫B型。」林右昌分享他從小生長的環境和過程，林市長笑說「我大學聯考數學只有16分，也從沒想過要從政，小時候，唯二的夢想就是當動物園長和漫畫家。」

林市長接著表示，小時候家裡並不是非常的富裕，但是有很自在的發揮空間，養成廣泛的興趣，「雖然數學不好，但我最後選擇了理科。」他說，以為自己會變成學者，卻不小心一連串的美麗意外，就走到了這裡。

林右昌表示，以前念城鄉所老師總說「城鄉所最好的出路就是當市長！」他說，雖從沒想過要從政，但很高興能在市政上充分發揮自身專業。他暢談基隆市各項計畫，包括「市港再生標竿計畫」、「大基隆歷史場景再現整合計畫」、「正濱色彩屋的色彩計畫」等改變的故事。

林右昌舉台北市興建社會住宅的例子指出，「誰說台北市的社會住宅只能蓋在台北？」他認為，台北市土地成本取得高，這些費用當然會反應在租金費用上，並不能真正幫助需要的民眾，他提出，「其實台北市可以和鄰近的新北、基隆甚至桃園合作，創造雙贏，也真正能夠幫助需要的市民。」