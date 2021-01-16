林口三井outlet今消毒引關注 業者：僅例行性作業

北部某醫院發生2名醫護染疫事件，指揮中心指揮官陳時中今晚宣布，另一名護理師也確診新冠肺炎，成為該事件中第3名確診者。同時間，也傳出位於新北市林口的三井outlet今晚進行消毒，業者解釋，僅是例行性消毒，非因病例足跡進行的緊急消毒。

業者表示，每個月都有2到3次消毒，其中1次針對餐廳廚房消毒、1次針對全館進行消毒，不過確實因為先前北部傳出確診案例，把例行性消毒提前，但近期各大賣場要求消毒公司來消毒，三井outlet則排到今天作業。

業者說，現在做什麼動作都很敏感，目前未接到衛生局任何通知，若有任何訊息都會告知消費者，由於三井outlet位於北部，會做好安全防護，這兩天會在美食街增設紅外線設備，讓消費者安全吃飯用餐。