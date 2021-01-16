台北市3里長補選 陳東村、王雷凱、王振宇當選

台北市今天進行3個里的里長補選，包括南港區西新里、信義區景勤里及大同區建明里。投票結果出爐，由陳東村、王雷凱、王振宇當選，3人均為無黨籍，三里投票率皆逾三成。

民政局指出，西新里長邱碧珠、景勤里長賴惠貞因病過世，建明里長黃世輝則是安插幽靈人口遭法院判決當選無效，這次補選，以景勤里選戰5搶1最為激烈。

投票結果，景勤里長候選人得票數，1號陳淑芬53票、2號王雷凱501票當選、3號何瑞坤321票、4號陳燦楹46票、5號林春生330票。

西新里長補選得票，1號顏家怡55票、胡家瑒320票、3號陳東村676票當選、4號張秉均499票。大同區建明里長補選結果，1號盧保男5票、2號王振宇463票當選、3號陳正賢429票。南港區西新里長邱碧珠以挺柯著名，過世後由先生陳東村參選，陳這次以無黨籍身分，順利接棒。

市選委會統計，這次投票結果。西新里選舉人數3923人，投票人數1557人，有效票數1550票，無效數7票，投率為39.69%；信義區景勤里選舉人數3310人，投票人數1258人，有效票數1251票，無效數7票，投票率為38.01%，大同區建明里選舉人數2765人，投票數905人，有效票數897票，無效數8票，投票率32.73%。