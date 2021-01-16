快訊

王浩宇遭罷免成功 地方人士點出三大原因

確定遭罷免 王浩宇臉書粉絲團發文曝心聲

投票人數未達罷免門檻 新店明城里長罷免案未通過

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭／新北即時報導
新北市新店區今日進行明城里第3屆里長楊基生罷免案投票，但同意票數未達罷免門檻764票，故罷免案否決。圖／新北市選委會提供
新北市新店區今日進行明城里第3屆里長楊基生罷免案投票，但同意票數未達罷免門檻764票，故罷免案否決。圖／新北市選委會提供

新北市新店區今天進行明城里第3屆里長楊基生罷免投票，投票結果出爐，同意票312票，不同意票244票，雖有效同意票數多於不同意票數，但同意票數未達罷免門檻764票，故罷免案否決。罷免案發起人葉承表示，有預料到罷免案可能會不成立，但認為該做的還是要做。

新北市選委會表示，明城里投票人數為3055人，同意票312票，不同意票244票，雖有效同意票數多於不同意票數，但同意票數未達罷免門檻764票（投票人總數四分之一）。

新店區公所表示，選委會將於7日內公告罷免投票結果，依公職人員選舉罷免法規定，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。

葉承表示，他是因為看到里長施政及對里民福利上有誤失才提出罷免案，但投票結果出爐，即便贊成票大於反對票，但因未達門檻所以無效，也可見里民對於自身福利及生活環境較不關心，這也是近二十年台灣相對冷漠的現況。

葉承表示，他有預料到罷免案可能會不成立，已在LINE群組發布消息，也希望里長在未來的兩年內繼續努力打拚。

罷免 投票

延伸閱讀

新店明城里長罷免案今投票 現場人員：僅200多人投票

工程師車禍手術後成植物人7年 家屬至新店慈濟醫院抗議

罷王投票結果今晚將出爐 中選會擬22號委員會正式審查

背起民進黨業障 當罷王成地區性公投

相關新聞

1人1戶今上路 防疫旅館夠嗎？柯文哲：北市、外島優先

因應春節返國潮，讓國內防疫旅館出現搶房潮，今天是「一人一戶」新制上路首日，台北市長柯文哲今天為新書「生死之間 2：葉克膜...

永康商圈店家賣二手商品做公益 還能買到雲林農產品

北市商業處和永康商圈今明2天共同舉辦「二手義賣復活賽」活動，商圈內13家特色店家和雲林縣農業處進駐永康公園進行義賣。永康...

解決聯外交通 淡北道路、汐止交流道增設匝道啟動招標

新北汐止區、淡水區每逢尖峰時間道路都會出現壅塞狀況，塞車被民眾笑稱為「生活日常」，新北交通局指出，國道一號汐止交流道增設匝道和淡北道路等2項重大交通改善工程，目前都啟動招標公告，分別預計2025年、2024年完工，將解決長年的交通壅塞問題。

年貨大街恐湧人潮車流 北市警將加強交通疏導

下週一起台北各大年貨商圈開跑，將湧入採買年貨車潮，恐使交通打結。對此，台北市政府警察局從1月18日到2月9日期間，針對容...

社團臉譜／一竹慈善會 扶弱也助喪葬

新北市一竹慈善會理事長許誥長年投入公益行列，他感念辛苦生活的人很多，3年前還成立「圓融行善團」，不但幫忙弱勢家庭募款，也...

供氣不足洗冷水澡 消保官促業者賠償

新北市中和中興里許多住戶近期因為天然氣供氣不足，造成寒冬中洗冷水澡，影響約達2千戶，新北消保官昨展開行政調查，要求業者賠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。