投票人數未達罷免門檻 新店明城里長罷免案未通過

新北市新店區今天進行明城里第3屆里長楊基生罷免案投票，投票結果出爐，同意票312票，不同意票244票，雖有效同意票數多於不同意票數，但同意票數未達罷免門檻764票，故罷免案否決。罷免案發起人葉承表示，有預料到罷免案可能會不成立，但認為該做的還是要做。

新北市選委會表示，明城里投票人數為3055人，同意票312票，不同意票244票，雖有效同意票數多於不同意票數，但同意票數未達罷免門檻764票（投票人總數四分之一）。

新店區公所表示，選委會將於7日內公告罷免投票結果，依公職人員選舉罷免法規定，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。

葉承表示，他是因為看到里長施政及對里民福利上有誤失才提出罷免案，但投票結果出爐，即便贊成票大於反對票，但因未達門檻所以無效，也可見里民對於自身福利及生活環境較不關心，這也是近二十年台灣相對冷漠的現況。

葉承表示，他有預料到罷免案可能會不成立，已在LINE群組發布消息，也希望里長在未來的兩年內繼續努力打拚。