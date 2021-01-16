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年終垃圾暴增 台南市環保局：小年夜、除夕加班清運

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
年終是垃圾量最多的時候，台南市環保局加強清運。記者鄭惠仁／翻攝
年終是垃圾量最多的時候，台南市環保局加強清運。記者鄭惠仁／翻攝

農曆新年前家戶大掃除，過年前一周垃圾量會達尖峰，台南市環保局今天預告，2月10日小年夜、2月11日除夕都加班收運垃圾。環保局表示，小年夜適逢周三，原本部份行政區例行不收垃圾，為做好服務，這天都收垃圾與廚餘。除夕當天則依原路線提早4小時開始收運至晚間6時止。

環保局表示，農曆年前1個月家戶開始大掃除、汰換家具、家電，是一年中垃圾清運的高峰期，依往年經驗，垃圾圾與大型廢棄物量會暴增2、3倍，前1個禮拜更是忙到不行的尖峰時刻。2月8日至11日清潔隊會全數動員做好收運工作，但仍希望民眾，能夠提前打掃、清理家中大型廢棄物並向各區清潔隊預約載運，以避免擁塞。詳細資料可至環保局網站或下載臺南垃圾車APP查詢。

環保局長謝世傑說，過年前1個月裡，各區清潔隊的電話天天都滿線，而為了清運這短時間的暴量廢棄物，清潔隊員基於職責加班無話可說，但是量太多又過於集中，有時候會應付不及，引來民怨，實在很無奈，盼民眾可以體諒，提早一些時日大掃除或更換家具。

廢棄物 加班 垃圾車

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