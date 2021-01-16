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解決聯外交通 淡北道路、汐止交流道增設匝道啟動招標

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
國一汐止交流道增設南入匝道，由康寧街跨越基隆河銜接至汐止系統交流道，目前已由高速公路局完成規劃、設計，工程目前招標公告，預計2025年完工。圖／新北交通局提供
國一汐止交流道增設南入匝道，由康寧街跨越基隆河銜接至汐止系統交流道，目前已由高速公路局完成規劃、設計，工程目前招標公告，預計2025年完工。圖／新北交通局提供

新北汐止區、淡水區每逢尖峰時間道路都會出現壅塞狀況，塞車被民眾笑稱為「生活日常」，新北交通局指出，國道一號汐止交流道增設匝道和淡北道路等2項重大交通改善工程，目前都啟動招標公告，分別預計2024年、2025年完工，將解決長年的交通壅塞問題。

汐止區民眾進出台北市聯外道路分別為康寧街、大同路或國道，不過道路狹窄若上下班時間遇上車禍事故，汐止地區的交通就配癱瘓；淡水區民眾進出台北市僅透過台2線，假日因遊客車輛多易塞車，也讓救護車無法快速將傷患送醫。

交通局綜合規劃科長吳政諺說，汐止基隆河北側地區車流需繞行到國道南側才能進入國道，常造成汐萬路、禮門街、中正路及大同路等嚴重壅塞，2019年提出國一汐止交流道增設南入匝道，由康寧街跨越基隆河銜接至汐止系統交流道。

吳政諺指出，若匝道完工可轉移原匝道及周邊道路約27%交通量，旅行時間節省約20分鐘，旅行距離縮短約4公里，優化汐止地區聯外交通，目前已由高速公路局完成規劃、設計，工程目前招標公告，預計2025年完工。

交通局長鍾鳴時表示，淡水人口增加，主要聯外道路台2線因竹圍路廊道路容量不足，每日平日晨、昏峰時段或假日尖峰出現常態性壅塞，也影響救災防護效率。

鍾鳴時說，目前淡江大橋新建工程預計2024年完工，疏解部分台2線車流、改善淡海新市鎮聯外交通、串聯北部濱海公路，縮短淡水、八里路程約15公里，尖峰時間節省25分鐘車程。

鍾鳴時指出，淡北道路也在2020年通過環評審查，新北新工處也辦理工程招標公告，同樣預計2024年完工，未來竹圍路廊路段服務水準將提升至C到D級，雙北旅行時間可節省45%，通車後會著手進行台2線道路人本優化。

淡北道路在2020年通過環評審查，新北新工處辦理工程招標公告，預計2024年完工。圖／新北交通局提供
淡北道路在2020年通過環評審查，新北新工處辦理工程招標公告，預計2024年完工。圖／新北交通局提供

汐止 淡水 國道

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